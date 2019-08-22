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      Поліція затримала банду, яка грабувала елітні будинки українців: фото

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      Поліція затримала банду, яка грабувала елітні будинки українців
      Поліція затримала банду, яка грабувала елітні будинки українців / npu.gov.ua

      Правоохоронці провели масштабну спецоперацію. Вони затримали групу киян, які грабували помешкання українців на Київщині та у інших регіонах.

      Зловмисники виносили з будинків гроші, сейфи з коштовностями та дорогоцінні речі. Учасники банди погрожували власникам помешкань фізичною розправою.

      Читайте також: Затримано зловмисників, які викрали із банківських рахунків українців 1,5 мільйона гривень: фото

      Поліцейські затримали членів банди одночасно в Києві, Вінниці та на Черкащині.

      Правоохоронці уже провели обшук за місцем проживання затриманих та виявили і вилучили зброю, вибухівку та частково награбоване майно. Окрім того, як речовий доказ вилучили авто, на якому пересувались зловмисники.

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      Правоохоронці вилучили зброю

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      Поліцейські вилучили авто банди

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      Під обшуків поліцейські знайшли частину награбованого майна

      Наразі поліція з’ясовує усі обставини подій та продовжує обшукувати помешкання зловмисників. Відкрито кримінальне провадження за бандитизм, учасникам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 15 років з конфіскацією майна.

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      Теги: Новини України Поліція Новини Києва Кримінальні новини Вінниця Новини Черкас
      Джерело: 24 канал
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