Поліція затримала банду, яка грабувала елітні будинки українців: фото

Правоохоронці провели масштабну спецоперацію. Вони затримали групу киян, які грабували помешкання українців на Київщині та у інших регіонах.

Зловмисники виносили з будинків гроші, сейфи з коштовностями та дорогоцінні речі. Учасники банди погрожували власникам помешкань фізичною розправою.

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Поліцейські затримали членів банди одночасно в Києві, Вінниці та на Черкащині.

Правоохоронці уже провели обшук за місцем проживання затриманих та виявили і вилучили зброю, вибухівку та частково награбоване майно. Окрім того, як речовий доказ вилучили авто, на якому пересувались зловмисники.



Правоохоронці вилучили зброю



Поліцейські вилучили авто банди



Під обшуків поліцейські знайшли частину награбованого майна

Наразі поліція з’ясовує усі обставини подій та продовжує обшукувати помешкання зловмисників. Відкрито кримінальне провадження за бандитизм, учасникам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 15 років з конфіскацією майна.