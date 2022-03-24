У поліції нагадали, що робити у разі фосфорного бомбардування

Російська армія останні кілька днів використовувала заборонені фосфорні бомби. У патрульній поліції розповіли, що робити у разі такого бомбардування

Відомо, що білий фосфор викликає важкі опіки, аж до кісток та кісткового мозку. Це самозаймиста речовина, що починає горіти при першому ж контакті з повітрям.

До теми Що таке фосфорні бомби та чи можна від них врятуватися

Важливо памʼятати, що коли потрапляє на шкіру та одяг, одразу ж прилипає і продовжує горіти.

Що робити при фосфорному бомбардуванні

Не торкайтеся руками частинок фосфору на шкірі або на одязі.

частинок фосфору на шкірі або на одязі. За можливості занурте пошкоджену частину тіла у воду . Або рясно поливайте або змочуйте водою шкіру та одяг там, де є краплі фосфору.

. Або рясно шкіру та одяг там, де є краплі фосфору. Обережно зніміть одяг. Краще робіть це прямо у воді або продовжуйте поливати уражені ділянки водою.

Краще робіть це або продовжуйте поливати уражені ділянки водою. У воді фосфор не горить . Використовуйте пінцет або щось, чим можна зняти фосфор та обпалені частини одягу.

. Використовуйте пінцет або щось, чим можна зняти фосфор та обпалені частини одягу. Обробіть рану содовим розчином. Він готується просто: на 1 склянку води потрібно додати 1 чайну ложку соди.

Він готується просто: на 1 склянку води потрібно додати 1 чайну ложку соди. На рану, яка утворилася від горіння фосфору, накладіть вологу пов'язку. Та змочуйте її содовим розчином.

Важливо памʼятати, що заборонено використовувати перекис водню. Адже коли він розпадається, утворюється вода та кисень. Кисень – викликає загоряння фосфору.



Фото фейсбук Tretyakova Galina​

Якщо людина, яка отримала фосфорні опіки, знаходиться у свідомості, дайте їй будь-які знеболювальні та заспокійливі препарати.

При горінні фосфор також виділяє отруйні пари. Для виведення токсичних речовин з організму прийміть будь-який сорбент. Пийте багато води, також можна вживати молоко та лужну негазовану воду.

Важливо: Луганщину вночі обстріляли фосфорними бомбами й ракетами: 4 загиблих, серед них – діти