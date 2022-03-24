У поліції нагадали, що робити у разі фосфорного бомбардування
Джерело:Олексій Білошицький
Російська армія останні кілька днів використовувала заборонені фосфорні бомби. У патрульній поліції розповіли, що робити у разі такого бомбардування
Відомо, що білий фосфор викликає важкі опіки, аж до кісток та кісткового мозку. Це самозаймиста речовина, що починає горіти при першому ж контакті з повітрям.
До теми Що таке фосфорні бомби та чи можна від них врятуватися
Важливо памʼятати, що коли потрапляє на шкіру та одяг, одразу ж прилипає і продовжує горіти.
Що робити при фосфорному бомбардуванні
- Не торкайтеся руками частинок фосфору на шкірі або на одязі.
- За можливості занурте пошкоджену частину тіла у воду. Або рясно поливайте або змочуйте водою шкіру та одяг там, де є краплі фосфору.
- Обережно зніміть одяг. Краще робіть це прямо у воді або продовжуйте поливати уражені ділянки водою.
- У воді фосфор не горить. Використовуйте пінцет або щось, чим можна зняти фосфор та обпалені частини одягу.
- Обробіть рану содовим розчином. Він готується просто: на 1 склянку води потрібно додати 1 чайну ложку соди.
- На рану, яка утворилася від горіння фосфору, накладіть вологу пов'язку. Та змочуйте її содовим розчином.
Важливо памʼятати, що заборонено використовувати перекис водню. Адже коли він розпадається, утворюється вода та кисень. Кисень – викликає загоряння фосфору.
Фото фейсбук Tretyakova Galina
Якщо людина, яка отримала фосфорні опіки, знаходиться у свідомості, дайте їй будь-які знеболювальні та заспокійливі препарати.
При горінні фосфор також виділяє отруйні пари. Для виведення токсичних речовин з організму прийміть будь-який сорбент. Пийте багато води, також можна вживати молоко та лужну негазовану воду.
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