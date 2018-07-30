Політтехнолог Манафорт співпрацював з майбутнім мером Києва Кличком, – BBC

Про це інформує BBC.

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Про це свідчать документи доказової бази проти Манафорта, яку зібрав офіс американського спецпрокурора Роберта Мюллера. Обвинувачення передало суду кілька сотень сторінок документів, частина з яких стосується "українського періоду" з 2005 по 2014 рік.

За документами, через 3 місяці після розстрілів на Майдані Незалежності у 2014 році Пол Манафорт надіслав своєму помічнику Костянтину Килимнику презентацію та план реструктуризації Київської міської державної адміністрації. Вона призначалася для мера з ініціалами "V.K." Тобто пан Манафорт міг консультувати Віталія Кличка й під час його передвиборчої кампанії, і вже на посаді мера,

– зазначається у повідомленні.

Манафорт мав план, за яким, у Київській адміністрації мали працювати дві команди: політтехнолога мера. Першим кроком Кличка мала бути: робота з пресою, створення медіабази, встановлення відносин із власниками ключових ЗМІ, які будуть доносити тези мера "V.K".

Планувалась також підготовка меседжів та виступів мера, створення для нього "військової кімнати", блогінг, кампанія в соцмережах та інше. Друга фаза плану починалася в період із 26 травня по 21 червня. Вона містила дзвінки європейським лідерам, прес-конференції та графік подій, а також роботу з мережами.

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Манафорт пропонував меру Києва такі ініціативи:

- 100% повернення податку на дохід, сплачений у Києві, до міського бюджету;

- посилення штрафів за порушення правил паркування;

- підпорядкування голів райадміністрацій столиці меру;

- провести аудит комунальних підприємств;

- звільнити і відремонтувати будівлю мерії;

- міськраду перенести в один з офісних центрів або розмістити її в одній з райадміністрацій.

Манафорт пропонував розділити повноваження між департаментами з боротьби з корупцією, об'єднати посади мера та керівника КМДА, зменшити бюрократичні процедурита та кількість заступників.

Оскільки прізвище Манафорта було відоме в цій сфері, розмови з ними велися. Вони тоді підготували деякі презентаційні – тестові речі,

– зазначив Кличко.

Нагадаємо, 15 червня суд змінив запобіжний захід Полу Манафорту з домашнього арешту на утримання під вартою. Взяли його під варту прямо у залі суду. Таке рішення федеральний суддя ухвалив після того, як спецпрокурор Роберт Мюллер, що розслідує справу про можливе втручання Росії в американські вибори, звинуватив Манафорта у спробі чинити тиск на свідків.