Полк "Скеля" отримав в 20 разів більше людей, ніж інші бригади за місяць, – Калюжна

Воєнна кореспондентка Анна Калюжна повідомила, що протягом останнього місяця 425-й штурмовий полк "Скеля" отримав кратно більше поповнення, ніж інші підрозділи ЗСУ – різниця, за її словами, сягає приблизно у 20 разів.

Про це Анна Калюжна повідомила у Facebook.

Наскільки "Скеля" переважає у комплектуванні?

Журналістка посилається на дані зі звіту, підготовленого на виконання доручення головнокомандувача Олександр Сирський. У документі зазначено, що станом на середину березня полк перевиконав план комплектування на 248%.

Це відбувається на фоні критики підрозділу. Зокрема, Сергій Стерненко заявив про невдалу операцію поблизу Покровська. Він оприлюднив фото знищеної техніки, які, за його словами, належать саме цьому полку, а також заявив про значні втрати серед українських військових.

У самому підрозділі ці звинувачення заперечують: там стверджують, що матеріали взяті з російських джерел, а відео змонтовані з різних епізодів і ділянок фронту. За їхньою версією, після бою була проведена успішна контратака, а під час ударів дронів загинули двоє бійців.

Калюжна поставила під сумнів такі оцінки втрат, зазначивши, що за останні півтора року кількість загиблих у полку була значно більшою. Вона також різко розкритикувала підхід до комплектування, натякнувши, що надмірне поповнення одного підрозділу може призводити до безвідповідального планування.

Може не давати окремим підрозділам в 20 разів більше військовослужбовців, щоб вони планували свої дії відповідальніше, і цінували кожне життя? А може просто комусь треба припинити гратись в маршала Жукова?,

– пише воєнна кореспондентка.

Окремо журналістка звернула увагу на заяву представника Офісу військового омбудсмана Руслана Циганкова, який підтвердив факти застосування фізичного насильства "окремими елементами" до військових у цьому підрозділі та 225-му окремому штурмовому полку.

Циганков також сказав, що їх орган не може оцінити обсяг скарг, бо у солдатів окремих підрозділів немає телефонів. Калюжна пише, що йдеться саме про бійців "Скелі" та 225-го полку.

Як контраст, у відомстві навели 210-й штурмовий полк, де, за словами Циганкова, військові мають телефони та кращі умови підготовки. Втім, ситуація там також може змінитися – нещодавно туди призначили заступника командира з 225-го полку, "тож, ой не факт, що відтепер телефони у бійців будуть і там", вважає Анна Калюжна.

