Суд обрав запобіжний захід колишньому військовому полку "Скеля", підозрюваного у побитті колег

Суд обрав запобіжний захід колишньому військовослужбовцю 425 окремого штурмового полку "Скеля" в ході розслідування резонансної справи. Фігуранта триматимуть під вартою.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Наразі тривають слідчі дії, а правоохоронці встановлюють усі обставини та перевіряють інші можливі порушення.

Як просувається розслідування справи "Скеля"?

11 липня стало відомо, що Печерський районний суд Києва призначив підозрбваному запобіжний захід – тримання під вартою до 7 вересня 2026 року без права внесення застави.

У ДБР нагадали, що, за даними слідства, на момент вчинення злочинів підозрюваний проходив службу у полку "Скеля". Йому інкримінують порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості, а також насильство щодо начальника в умовах воєнного стану.

Правоохоронці наразі також перевіряють інші можливі факти правопорушень. Зокрема, ймовірного фізичного насильства, незаконного обмеження свободи, погроз зброєю, неналежного поводження та ненадання меддопомоги військовослужбовцям у полку "Скеля".

За інформацією журналістів "Бабеля", йдеться про молодшого сержанта Євгена Гаркушу.

Нагадаємо, напередодні ДБР затримало військовослужбовця за підозрою у побитті двох колег на Харківщині. У першому випадку, що стався у травні 2025 року, військовий капелан намагався владнати конфлікт між військовослужбовцями. Тоді підозрюваний кілька разів ударив його кулаком в обличчя. Постраждалого госпіталізували.

У другому випадку, у червні 2025 року затриманий напав на підполковника, збив його з ніг та побив. Зокрема, зламав потерпілому ребро.