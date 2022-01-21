Пологи під час туру Європою: українці отримали величезний рахунок від німецької клініки

Під нач новорічного туру Європою в українки з Херсона почалися пологи. Вона народила в німецькій клнініці, за що отрииала "космічний рахунок".

За пологи українцям виставили рахунок – 90 тисяч євро. Однак подружжю пощастило – пологи приймала українка, яка разом з чоловіком організувала збір коштів для земляків.

Зверніть увагу Серце дитини зупинилося: у Харкові породілля та малюк ледь не загинули при домашніх пологах

Перейми почалися дорогою до Праги

Подружжя з Херсона перед Новим роком поїхало в тур Європою. Жінка була на 7-му місяці вагітності. Після святкування Нового року в Парижі, пара автобусом відправилася до Праги.

Під час переїзду, неподалік німецького міста Амбер в українки почалися перейми. автобус зупинили на заправці та викликали медиків. За породіллею прилетів медичний гелікоптер з медичною бригадою. Жінка народила дівчинку.

Однак вартість пологів вийшла чималою – 35 тисяч євро. Крім того, подружжю виставили рахунок за медичний гелікоптер – 10 тисяч євро, та за перебування в лікарні, а новонародженої в реанімації – 1 500 євро щодня.

Страховка не покривала пологи

Страховка для вагітних покриває ризики, які можуть трапитися під час подорожі, але не пологи. Щобільше, вона актуальна до 28 тижня вагітності. Українка народила на 30-му тижні.

Подружжя було ошелешене сумою, яку їм озвучили в клініці. На щастя, акушерка, яка приймала пологи, українка Наталія Штеф'юк вирішила допомогти землякам. Разом з чоловіком вони організували збір коштів для подружжя.

Місцева влада Амберга вирішила піти на зустріч. То ж рахунки оплатять з місцевого бюджету. Однак у комітеті туризму України наголосили, що такі випадки є радше винятком, ніж правилом. Тому перед поїздкою українцям рекомендують детально вивчати документи, а особливо страховки.

До теми пропонуємо сюжет про пологи в літаку: дивіться відео