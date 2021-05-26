На Донеччині почали організовувати польоти на параплані: все про екстремальну розвагу

Політ на параплані стає все більш популярним в Україні. У місті Мирноград на Донеччині почали організовувати їх нещодавно. Однак вже є чимало охочих до адреналіну.

Голова громадської організації I can Fly Христина Вербова розповіла, що ідея виникла після того, коли вона сама спробувала літати. Вона хотіла дізнатись детальніше про цей вид спорту.

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Хто літає на Донеччині

Серед охочих – і новачки, і ті, для кого це вже не перший політ. Вони запевнили, що від такого виду спорту враження просто зашкалюють.

Політати в Україні можна не лише над морем. Найбільше польотів – у Карпатах. В горах зліт відбувається по-іншому, ніж на рівнині, адже на старті потрібно розбігтися. Такий політ відкриває неймовірні краєвиди.



Парапланеризм може спробувати кожен / Фото rent

Цікаво, що парапланеризм не потребує особливої підготовки. Для польоту з інструктором головне, аби людина почувалась добре. Літати можуть навіть діти, яким понад 10 років. Вони повинні важити не менше, ніж 35 кілограмів.

Якщо ж ви вирішили серйозно зайнятись парапланеризмом, то можна купити вживане спорядження від кількох сотень доларів та пройти навчання у відповідній школі. Однак у польоти на навчальній стадії обов'язково потрібно вирушати із групою.

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Як підіймають людей

Потрібно лише декілька хвилин на підготовку – і людину підіймають на пів кілометра над землею. Піднятися над землею допомагає машина, яка служить тягачем. Вона набирає швидкість для підйому приблизно 50 кілометрів на годину.



На параплані можна побачити дивовижні краєвиди / Фото rent

Трос, на якому кріпиться параплан, поступово розмотується, наповнюючи крило повітрям. Після досягнення певної висоти трос відкріплюється і людина вже перебуває у вільному польоті, який триває 15 хвилин.