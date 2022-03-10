Половини нашого полку вже не існує, – перехоплені розмови окупанта

Силовикам вдалося перехопити чергову розмову окупанта зі своєю мамою. Він скаржиться на своє керівництво, а також розповідає про серйозні втрати особового складу. Окупант явно деморалізований.

Перехоплені розмови опублікував радник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Окупант стверджує, що в його полку шалені втрати: багато 200 та 300, та й взагалі половину полку вже немає. До того ж він не в захваті від командування, яке прислали з Москви.

Цікаво, що його мама раніше зверталася до командира батальйону, де служить син. Там їй відповіли, що ніяких втрат немає.

Розмова окупанта зі своєю мамою

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