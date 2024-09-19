Половину всіх податків у топ-10 на паливному ринку платить одна мережа АЗС, – експерт

За 2 квартал цього року 10 найбільших мереж АЗС країни заплатили рекордний квартальний обсяг податків з операційної діяльності – понад 2,6 мільярда гривень. Половину цієї суми сплатила мережа ОККО.

Про це написав експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн на своїй сторінці у фейсбуці.

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Маємо рекорд за останні шість кварталів – 2,655 мільярда гривень (сплата по топ-10 мереж за кількістю АЗС). Це майже вдвічі більше, ніж у 2 кварталі 2023 року (1,451 мільярда), і трохи вище попереднього рекорду – 2,464 мільярда гривень у 4 кварталі 2023-го. Попри традиційне лідерство, ОККО зміцнила позицію, встановивши новий рекорд – 4,2 гривні за літр. Мережа сплачує 50% всіх податків серед топ-10 мереж,

– написав Куюн.

За словами експерта, антилідери рейтингу сплачують 0,6 – 0,8 гривні за літр, і це є найгіршими результатами.



Податкове навантаження у 2 кварталі 2024 року / Інфографіка консалтингової компанії "А-95"

Серед інших спостережень Куюн згадує і про масове ухиляння від сплати податку на прибуток.

"Серед топ-10 мереж 82% сплати ПнП припадає на ОККО, в якої 30% реалізації та 20% АЗС. На другому місці – 14%, решта 8 мереж – 4% на всіх", – зазначив він.

Як повідомлялось раніше, за результатами діяльності минулого року компанії групи ОККО сплатили 3,9 мільярда гривень податків з операційної діяльності.