"Вкрай безвідповідально": що у Навроцького кажуть про оприлюднення даних про допомогу Україні

У канцелярії президента Польщі Навроцького назвали рішення уряду щодо розсекречення даних про допомогу, яку країна надала Україні з початку повномасштабного вторгнення, неправильним. Там вважають, що ця інформація не має ставати публічною.

Про це заявив речник президента Польщі Рафал Лескевич в ефірі Polsat News.

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Що сказали у канцелярії Навроцького?

Лескевич припустив, що так уряд хоче відвернути увагу від інших питань і щоб протягом кількох наступних днів уся громадськість обговорювала, скільки і яку допомогу Польща надала Україні з 2022 року.

"Це неправильне рішення. Це непублічна інформація, її не слід оприлюднювати… Чи Міноборони, пан міністр Косіняк-Камиш, а насправді пан прем'єр-міністр Дональд Туск, бачачи, що відбувається в коаліції, бачачи чергові скандали, які викривають журналісти, вирішили скористатися моментом і спробувати відвернути увагу від цієї теми таким відволікаючим питанням, відволікаючою темою, пов'язаною з пожертвами для України?" – сказав він.

Речник Навроцького заявив, що такі дії "є вкрай безвідповідальними". Він зазначив, що достатньо переглянути заяви України двомісячної давності.

"Адже вони дякували нам за передачу цих ракет для систем Patriot", – підкреслив він.

До слова, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський теж прокоментував це рішення, пише TVN24.

Він вважає, що воно матиме позитивний вплив на відносини між Україною та Польщею, а також продемонструє масштаби польської допомоги.

Я знаю, що опозиція вимагала цього зі злих намірів, але раз вони вимагають, то ми покажемо ці десятки пожертв, які здійснив попередній уряд, і який, зрештою, мав у цьому підтримку тодішньої опозиції. На жаль, такої мудрості не вистачає сьогоднішній опозиції, коли ролі змінилися, хоча політика не мала б змінюватися, адже Путін і надалі становить загрозу, і поразка України й надалі була б згубною для Польщі,

– зазначив Сікорський.

Відповідаючи на питання про передачу ракет для Patriot, він нагадав про заяву міністра оборони щодо розсекречення цих даних.

"Коли їх розсекретять, ми про це говоритимемо, але російські ракети й досі летять на українські міста, й досі вбивають людей, а стратегічні інтереси Польщі не змінилися. Колись політики "ПіС" змагалися у проукраїнськості. Сьогодні вони змагаються в антиукраїнськості", – заявив Сікорський.

Він також згадав про надання одному з підрозділів назву "Героїв УПА".

Одне невдале рішення президента Зеленського не змінило того факту, що Путін є загрозою для України, для НАТО та для Польщі. Керуватися лише емоціями – це геополітика дурнів,

– заявив міністр.

Нагадаємо, що Польща на саміті НАТО в Анкарі, який пройде 7 – 8 липня, не братиме на себе нових фінансових зобов'язань щодо України. Польський прем'єр Туск зазначив, що Україна веде війну з Росією, тоді як Польща в мирний час несе основний тягар охорони східного кордону ЄС від загроз, тож заслуговує на особливе ставлення.