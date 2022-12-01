Польща могла вилетіти з ЧС-2022 через підкидання монети, але врятував гол Саудівської Аравії

Збірна Польщі зуміла пробитися в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2022 в Катарі. Правда доля польської збірної визначилася в останні хвилини двох матчів, які тривали паралельно.

Польща перед останнім туром була лідером групи C, маючи чотири очки. І в матчі проти Аргентини "кадру" влаштовувала і нічия, щоб вийти в 1/8 фіналу з першого місця.

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У випадку поразки Польщі, вже чимало залежало від того, як зіграють Саудівська Аравія та Мексика у паралельному матчі. Адже за рівної кількості очок, вище місце посідала та команда, яка мала кращу різницю забитих-пропущених голів. У випадку рівності й за цим показником – в кого більше забитих голів. Якщо і тут не вдалося визначити кращу команду, тоді вже за очними зустрічами. Якшо і тут паритет – в хід би вступав підрахунок жовтих та червоних карток в цих командах в матчах на чемпіонаті світу.

І до 90+5 хвилини матчу Польща виходила в плей-офф саме завдяки тому, що отримала менше жовтих карток, аніж Мексика. Адже на той час Польща програвала Аргентині 0:2, а Мексика вигравала в Саудівської Аравії 2:0. І в турнірній таблиці обидві збірні мали б за таких результатів по 4 очки, різниця забитих-пропущених 2:2, а особиста зустріч – нічия 0:0. Хоча в кожному матчі ще залишалося грати щонайменше дві хвилини, і за цей час поляки могли й "зрівнятися" за картками з мексиканцями.

Та саме на п'ятій компенсованій хвилині до основного часу Саудівська Аравія забила гол. Відзначився Салем Аль-Давсарі. Саме він забив переможний гол у ворота Аргентини. І саме він не забив пенальті у ворота Польщі.

Відео голу Аль-Давсарі у ворота Мексики

Тож цей гол і вплинув на розміщення команд в групі після третього туру. Польща фінішувала другою завдяки кращій різниці забитих-пропущених голів, а не карткам.

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Що було б, якби й кількість карток була б однаковою?

У такому випадку організатори ЧС-2022 провели б жеребкування. І місце в плей-офф визначалося б підкиданням монети. Але цього разу такої ситуації вдалося уникнути.