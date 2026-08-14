Польща готується передати Україні ракети для Patriot після падіння російської ракети, – ISW

Уряд Польщі найближчими днями планує ухвалити рішення про передачу Україні додаткових ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot. Останньою краплею для Варшави стало падіння російської крилатої ракети на сході країни наприкінці липня.

Про це йдеться в аналітичному звіті ISW.

Що планують зробити в Польщі?

Як повідомляють аналітики, відповідну можливість наразі активно розглядає польське оборонне відомство. Заступниця міністра оборони Магдалена Собковяк-Чарнецька 13 серпня підтвердила, що остаточне погодження очікується незабаром.

Віцепрем’єр-міністр та очільник Міноборони Владислав Косіняк-Камиш схиляється до схвалення цього кроку. Таке рішення дозволить українським військовим знищувати ворожі цілі ще над власною територією, запобігаючи їхньому входженню в повітряний простір сусідньої держави.

Приводом для прискорення переговорів став інцидент у ніч проти 30 липня, коли російська ракета Х-101 впала на території східної Польщі. При цьому експерти зазначають, що випадків зальоту балістичного озброєння туди поки не фіксували.

В ISW наголошують, що агресор навмисно збільшує інтенсивність ударів балістикою, розраховуючи на виснаження запасів української протиповітряної оборони. Москва використовує нестачу перехоплювачів як інструмент шантажу.

Аналітики вважають, що Кремль намагається змусити українську владу пристати на свої максималістські вимоги. Паралельно російське керівництво затягує будь-які змістовні переговори та продовжує ведення бойових дій.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна гостро потребує ракет-перехоплювачів для Patriot. За його словами, Україна має лише близько 1% від запасів таких ракет у США, тоді як Росія наростила кількість балістичних ударів.

Президент вважає, що передача Україні 5% американських запасів допомогла б пройти зиму, а 10% – потенційно дозволили б знищувати всі російські балістичні ракети. Зеленський також повідомив про переговори зі США щодо закупівлі та можливого виробництва ракет Patriot в Україні.