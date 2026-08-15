Залишається основним літаком: чим Україні допоможуть польські МіГ-29

Україна найближчими тижнями може отримати від Польщі літаки МіГ-29. Українська сторона натомість надасть свої безпілотники. Сьогодні такий тип авіації, як МіГ, є основним у Сил оборони України.

Про це в етері 24 Каналу зазначив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, додавши, що Су-27 в Україні в боєздатному стані залишилось мало, а іноземні F-16 тільки з'являються, про Gripen чи Rafale поки що, з його слів, можна лише мріяти.

Польські МіГ-29 для України й логіка технічної співпраці

Основу повітряного парку України нині складають якраз МіГ-29. Цей тип авіації Польща готова в обмін на українські дрони передати Повітряним Силам нашої держави.

Під МіГ-29 заточена вся ремонтна й обслуговуюча інфраструктура. Тому отримання МіГів, навіть якщо застарілих, це вигідно: ми вбудуємо в налаштовану машину,

– пояснив Лакійчук.

Він уточнив, що Україні також потрібні комплектуючі. Якщо літак не буде застосовуватися за прямим бойовим призначення, то, з його слів, він буде спрямований на розбирання для відновлення наявного українського ресурсу.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики також звернув увагу, що і Польща, і Україна усвідомлюють сьогодні, що без кооперації протидія російській військовій загрозі неможлива. Росія – держава-агресор, і тут усі єдині, аби дати їй відсіч.

Я розумію всі ці історично-політичні суперечки, але варто дивитися не назад, а вперед. Навіть польське керівництво, а тим більше українське, розуміє, що потрібна взаємодія у протистоянні російській загрозі, яка є викликом №1 перед Європою і нами. Ми всі розуміємо, що послаблення Росії, її військової машини – це гра за наше спільне майбутнє,

– підсумував Лакійчук.

Про важливість кооперації Польщі й України: дивіться у відео