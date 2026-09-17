У Польщі підіймали військову авіацію через російську атаку БпЛА по заходу України

Вдень 17 вересня Росія запустила по території України реактивні безпілотники. Була інформація, що країна-агресорка може спробувати атакувати пункт пропуску на українсько-польському кордоні.

Польща підіймала бойову авіацію. Про це повідомило командування Збройних сил країни.

Що відомо про російську атаку?

Росія запускала свої дрони для ударів по західних областях України. Тривогу оголошували на Рівненщині та на Волині.

У зв'язку із загрозою Оперативне командування Збройних сил Польщі, діючи через Центр повітряних операцій – Командування повітряного компонента, підняло військову авіацію.

Окрім того, Варшава перевела в стан готовності наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного спостереження.

Ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на гарантування безпеки та захист повітряного простору, зокрема в районах, що межують із зонами загрози,

– наголосили у Збройних силах Польщі.

Військове керівництво наголосило, що здійснює безперервний моніторинг обстановки та залишаються у повній готовності.

Зазначимо, що моніторингові канали поширювали припущення, що Росія нібито може спробувати завдати удару по пункту пропуску на кордоні з Польщею в районі "Ягодина". Проте у ДПСУ спростували інформацію про атаку на українсько-польський кордон.

На щастя, влучань в прикордонну інфраструктуру, зокрема пункт пропуску, не було,

– зазначив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Нагадаємо, що 16 вересня Польща вже піднімала винищувачі через активність ворожих реактивних БпЛА. Також Варшава тимчасово призупиняла роботу аеропортів у Жешуві та Любліні.