Польща проведе військову операцію на кордоні з Білоруссю

У Польщі анонсували проведення нової військової операції на кордоні з Білоруссю. Операція розпочнеться вже 1 серпня.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Комиш заявив, що до операції "Безпечне Підляшшя" залучать близько 17 тисяч військових. Відповідальною за операцію буде 18-та механізована дивізія.

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Є також політичний тиск на Білорусь

На пресконференції з главою польського МВС Томашем Семоняком Косіняк-Комиш сказав, що рішення про запровадження буферної зони на кордоні з Білоруссю має позитивний ефект – кількість спроб перетину кордону і самих перетинів зменшилася.

Крім цього, очільник Міноборони додав, що для того, щоб навчати солдатів на кордоні, відрядять поліцейських, зокрема тих, які брали участь у місії в Косові.

Міністр також запевнив, що всі, хто в будь-який спосіб кривдитиме солдатів польської армії та офіцерів, які захищають польський кордон, відповідатимуть за це.

Водночас кількість нелегальних перетинів кордону зменшилася вдвічі.

Це дуже конкретний результат, пов'язаний із тим, що ми відсунули контрабандистів від самого кордону,

– зазначив міністр внутрішніх справ.

Семоняк розповів, що вживаються заходи, щоб громадяни країн, із яких прибувають нелегальні мігранти, усвідомлювали, що запланований ними перетин польсько-білоруського кордону – це злочин. Також постійно чиниться політичний тиск на Білорусь, щоб та відмовилася від цієї процедури.

Міністр зазначив, що Польща також вимагає від Білорусі співпраці в розслідуванні, щоб знайти вбивцю польського солдата, який помер після поранення на кордоні.