Польща розмістить батальйон нових корейських танків К2 на кордоні з Калінінградом

Польща заявила, що хоче розмістити нові танки К2 на кордоні з російським Калінінградом. Озброєння перебуватимуть у військових частинах.

Про такі наміри повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Водночас польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький зазначив, що усі сусіди Росії усвідомлюють загрозу, яку несе це сусідство.

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Прем'єр Польщі переконаний: хто економить на армії, той сплатить великий рахунок.

Тому останнім часом, особливо в останні кілька років, ми доклали величезних зусиль для зміцнення та модернізації польської армії. Ми хочемо мати таку сильну армію, настільки добре модернізовану, щоб нікому не спадало на думку нападати на Польщу,

– сказав Моравецький.

Очільник Міноборони зазначив, що танк К2 є одним із найсучасніших у світі та розроблений у 21 столітті. Подальші постачання заплановані на 2023 рік. Вони будуть передані 16-й механізованій дивізії. А після 2026 року K2 будуть вироблятися в Польщі.

"Солдати добре підготовлені для ефективного захисту Батьківщини, про що свідчить їхня щоденна служба, зокрема на кордоні Польщі та Білорусі або Польщі та Калінінградської області", – запевнив Блащак.

Він додав, що частина екіпажів танків ще проходить навчання в Кореї. Зрештою батальйон танків К2 буде розміщено на Мазурах, а також такий підрозділ буде створено в Оструді, де незабаром розпочнеться процес відновлення ліквідованого 2011 року підрозділу.

Коли Польща отримала перші танки K2

Зауважимо, що лише 6 грудня до Польщі доставили першу партію військової техніки корейського виробництва. Мовиться про:

10 основних бойових танків K2 Black Panther;

24 самохідних гаубиці K9A1 Thunder калібру 155-міліметрів.

K2 Black Panther – південнокорейський основний бойовий танк. Бойова машина була розроблена південнокорейським Агентством з оборонних розробок і компанією Hyundai Rotem. Танк озброєний 120 міліметровою L55 гладкоствольною гарматою. Боєкомплект першої черги (7 пострілів) розміщений в механізмі заряджання типу «стрічковий конвеєр», який забезпечує швидкострільність 20 пострілів на хвилину.

Ще у травні 2022 року Польща закликала НАТО до демілітаризації Калінінграда. Варто пояснити, що місто Калінінград до 1945 року було німецьким прусським містом Кеніґсберґ. Однак після Другої світової війни колишню столицю Східної Пруссії анексував Радянський Союз. Зараз це – острівець у Європі, що входить до складу Росії, але не має з нею сухопутнього кордону.

Де розташований Калінінград: карта