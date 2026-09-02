Польща вперше за тривалий час дозволила Україні провести пошукові роботи

Україна отримала дозвіл від польської сторони на проведення пошукових робіт у селищі Ласків на Холмщині після кількох місяців очікування. Фахівці шукатимуть останки цивільних українських жителів, які загинули у 1944 році внаслідок дій польських підпільних формувань.

Як повідомив у соцмережах заступник міністра культури України Іван Вербицький, виданий дозвіл отримав Меморіально-пошуковий центр Доля. Польська сторона погоджувала проведення експедиції кілька місяців.

Які подробиці?

Пошуковці розшукуватимуть рештки цивільних українців, які загинули у березні 1944 року від дій Селянських батальйонів та Армії Крайової. Експедицію організують на замовлення Українського інституту національної пам'яті.

Видача дозвільних документів стала можливою завдяки тривалим домовленостям спільної українсько-польської робочої групи з питань гідних поховань, що діє за ініціативи профільних міністерств двох країн.

Пошуковий контекст та попередній досвід

Раніше посол України в Польщі Василь Боднар наголошував на тому, що українська сторона упродовж тривалого часу безрезультатно домагалася отримання бодай одного дозволу на пошукові роботи. Дипломат висловлював сподівання розпочати розшук останків у Ласкові ще в серпні.

Варто зазначити, що в березні 2026 року в селі Угли на Рівненщині завершили перший етап спільної українсько-польської пошукової та ексгумаційної експедиції. Фахівці досліджували територію, де, за попередніми даними, може знаходитися братська могила жертв Волинської трагедії.

Нагадаємо, минулого року українські фахівці провели аналогічні роботи у населеному пункті Юречкова на Підкарпатті.

Дослідники намагалися знайти місце поховання бійців Української повстанської армії, загиблих у 1947 році в бою з підрозділами Польської народної армії, проте розшукуваної могили тоді виявити не вдалося.