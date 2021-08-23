Польща вирішила відгородитись парканом від Білорусі

На польсько-білоруському кордоні з'явиться паркан. Його висота, за попередньою інформацією, сягатиме 2,5 метра.

Про це повідомив міністр національної оборони Маріуш Блащак. Більше подробиць він пообіцяв повідомити згодом.

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Раніше посадовець розповів, що Польща зміцнює кордон з Білоруссю, аби захиститися від напливу мігрантів з Іраку, Сирії та Афганістану. Для цього залучили понад 900 військових. Втім, при потребі до них напрявлять підмогу.

Нелегальних мігрантів стало значно більше

Впродовж останніх місяців польські прикордонники скаржаться на різке збільшення потоку нелегальних мігрантів з Білорусі. За офіційними даними, у 2020 році на кордоні затримали 122 нелегальних мігрантів. Водночас лише до серпня 2021 року таких вже виявили близько 780.

Що відбувається на кордоні Польщі з Білоруссю