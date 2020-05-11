Польща залежна від робітників з України, без них буде катастрофа, – підприємець

Поляки не зможуть замінити заробітчан з України. Попри кризу польські робітники на поспішають влаштовуватися на роботу, яку зазвичай виконують українці.

Польща не зможе знайти заміну заробітчанам з України, заявив польський підприємець та голова Асоціації переробників фруктів та овочів Анджей Гайовнічек, пише "Укрінформу".

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За його словами, поляки не замінять українських робітників – "це все ілюзія". Без українців неможливо успішно пройти сезон збирання полуниці, який стартує незабаром.

Моя компанія обмежує виробництво, бо бракує працівників. Я даю оголошення про працевлаштування. Мені потрібні 30 – 40 робітників, але охочих немає,

– скаржиться підприємець.

Його компанія переробляє приблизно 8% польських яблук, полуниці, вишень, порічок. Попри кризу, поляки не спішать на складні роботи, на які погоджуються українці.

Гайовнічек пояснює, якщо працівники з України не приїдуть, "це буде катастрофа". Адже Польща залежна від українських заробітчан.

Підприємець запевняє, що в його компанії українські працівники на рівні з польськими мають страховку, гарантоване медичне забезпечення, пенсійні відрахування.

Бізнесмен додав, що українці, на його погляд, повинні заробляти мінімум 12 – 14 злотих (75 – 90 гривень – 24 канал) на годину "чистими". Але це залежить від сфери працевлаштування.

Проблема заробітчан та закритого кордону: основне

Більшість країн ще у березні закрили свої кордони через поширення коронавірусу. Але зараз чимало з них готові приймати робітників. Відповідні запити надсилають в Україну.

Відповідні запити надсилають в Україну. Уряд переконаний , що слід розглядати кожен такий запит окремо. Рішення приймати на основі епідеміологічної ситуації у конкретній країні та дотримання певних умов.

, що слід розглядати кожен такий запит окремо. Рішення приймати на основі епідеміологічної ситуації у конкретній країні та дотримання певних умов. Вже відбулися декілька спецрейсів, які відвезли заробітчан за кордон. Зокрема, до Великої Британії авіакомпанія МАУ 29 квітня здійснила рейс Київ – Лондон. А 27 квітня заробітчани полетіли до Гельсінкі, 5 травня – до Франкфурта, 8 – до Австрії.

які відвезли заробітчан за кордон. Зокрема, до Великої Британії авіакомпанія МАУ 29 квітня здійснила рейс Київ – Лондон. А 27 квітня заробітчани полетіли до Гельсінкі, 5 травня – до Франкфурта, 8 – до Австрії. Загалом Кабмін розробив 5 етапів виходу з карантину, проте про відкриття кордонів інформації у плані уряду немає.

У МЗС заявляють, що загальних обмежень виїзду українських громадян за кордон не існує . Володимир Зеленський запевняє, що Україна не блокуватиме виїзд заробітчан за кордон. Однак є умова – країна-замовник зобов’язана надати контракт на роботу щонайменше на три місяці.



Де можна перетнути кордон України / Інфографіка 24 канал