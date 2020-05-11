Польща залежна від робітників з України, без них буде катастрофа, – підприємець
Поляки не зможуть замінити заробітчан з України. Попри кризу польські робітники на поспішають влаштовуватися на роботу, яку зазвичай виконують українці.
Польща не зможе знайти заміну заробітчанам з України, заявив польський підприємець та голова Асоціації переробників фруктів та овочів Анджей Гайовнічек, пише "Укрінформу".
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За його словами, поляки не замінять українських робітників – "це все ілюзія". Без українців неможливо успішно пройти сезон збирання полуниці, який стартує незабаром.
Моя компанія обмежує виробництво, бо бракує працівників. Я даю оголошення про працевлаштування. Мені потрібні 30 – 40 робітників, але охочих немає,
– скаржиться підприємець.
Його компанія переробляє приблизно 8% польських яблук, полуниці, вишень, порічок. Попри кризу, поляки не спішать на складні роботи, на які погоджуються українці.
Гайовнічек пояснює, якщо працівники з України не приїдуть, "це буде катастрофа". Адже Польща залежна від українських заробітчан.
Підприємець запевняє, що в його компанії українські працівники на рівні з польськими мають страховку, гарантоване медичне забезпечення, пенсійні відрахування.
Бізнесмен додав, що українці, на його погляд, повинні заробляти мінімум 12 – 14 злотих (75 – 90 гривень – 24 канал) на годину "чистими". Але це залежить від сфери працевлаштування.
Проблема заробітчан та закритого кордону: основне
- Більшість країн ще у березні закрили свої кордони через поширення коронавірусу. Але зараз чимало з них готові приймати робітників. Відповідні запити надсилають в Україну.
- Уряд переконаний, що слід розглядати кожен такий запит окремо. Рішення приймати на основі епідеміологічної ситуації у конкретній країні та дотримання певних умов.
- Вже відбулися декілька спецрейсів, які відвезли заробітчан за кордон. Зокрема, до Великої Британії авіакомпанія МАУ 29 квітня здійснила рейс Київ – Лондон. А 27 квітня заробітчани полетіли до Гельсінкі, 5 травня – до Франкфурта, 8 – до Австрії.
- Загалом Кабмін розробив 5 етапів виходу з карантину, проте про відкриття кордонів інформації у плані уряду немає.
- У МЗС заявляють, що загальних обмежень виїзду українських громадян за кордон не існує. Володимир Зеленський запевняє, що Україна не блокуватиме виїзд заробітчан за кордон. Однак є умова – країна-замовник зобов’язана надати контракт на роботу щонайменше на три місяці.