Загадкові написи кирилицею: поблизу військової частини у Польщі виявили рештки повітряної кулі
Джерело:RMF
У районі польського міста Калішки поблизу військової частини виявили рештки повітряної кулі. На ній зафіксували написи кирилицею.
Що вони означають, наразі – невідомо. Рештки кулі досліджують експерти. Їхня мета – встановити тип об'єкта. Мовиться про те, чи куля – метеорологічна або розвідувальна.
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Рештки кулі виявили у кукурудзяному полі. Лише за декілька кілометрів від нього – полігон та велика військова частина.
Об'єкт виявив власник поля. Він оперативно повідомив про це поліцію. Правоохоронці своєю чергою вже проінформували про знахідку військових.
За попередніми даними, куля – все-таки метеорологічна. Системи радіолокації не зафіксували жодних порушень повітряного простору Польщі. Водночас версію, що об'єкт – розвідувальний, наразі також не відкидають.
Нещодавно у Польщі вже виявили кулю
Міністерство національної оборони у травні 2023 року вже повідомляло про появу кулі, які прилетіла з Білорусі.
Центр повітряних операцій (COP – 24 Канал) зафіксував появу в повітряному просторі Польщі об'єкта, який прилетів з напрямку Білорусі. За інформацією COP, ймовірно, це повітряна куля спостереження. Біля Рипіна втрачено радіолокаційний зв'язок,
– мовилося у повідомленні.
До слова, раніше у Польщі знайшли залишки невідомого військового об'єкта.