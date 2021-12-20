У Польщі у двох автотрощах загинули громадяни України

У Польщі 19 грудня в аваріях загинули двоє громадян України. У різних ДТП розбились 50-річний та 43-річний чоловіки.

Пізно ввечері 19 грудня на автомагістралі А2 в Лодзькому воєводстві автомобіль Audi з'їхав з дороги. Після цього він врізався в охоронні екрани.

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У Лодзькому воєводстві загинув українець

У машині перебували двоє українців – 43 та 39 років. Після цього в Audi врізався Volkswagen. В автотрощі не вижив 43-річний пасажир. Водія у важкому стані доправили до медзакладу у Варшаві.

Іншого водія доправили до лікарні у місті Скерневіце. На місці трагедії працюють правоохоронці, вони намагаються встановити всі обставини смертельної ДТП. Дорогу довелось перекрити на кілька годин.

Ще одна ДТП сталась у Західнопоморському воєводстві

Ще одна смертельна аварія сталась у місті Моринь Західнопоморського воєводства. 34-річний українець за кермом Ford перевищив швидкість та в'їхав у дерево. Жертвою автотрощі знову став пасажир – 50-річний громадянин України.

Водій був за кермом у нетверезому стані. У його крові виявили 1,9 проміле алкоголю.

Водій врізався в дерево / Egryfino

Коротко про ДТП за участю українців у Польщі: