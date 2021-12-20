У Польщі у двох автотрощах загинули громадяни України
Джерело:Lowicz24
У Польщі 19 грудня в аваріях загинули двоє громадян України. У різних ДТП розбились 50-річний та 43-річний чоловіки.
Пізно ввечері 19 грудня на автомагістралі А2 в Лодзькому воєводстві автомобіль Audi з'їхав з дороги. Після цього він врізався в охоронні екрани.
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У Лодзькому воєводстві загинув українець
У машині перебували двоє українців – 43 та 39 років. Після цього в Audi врізався Volkswagen. В автотрощі не вижив 43-річний пасажир. Водія у важкому стані доправили до медзакладу у Варшаві.
Іншого водія доправили до лікарні у місті Скерневіце. На місці трагедії працюють правоохоронці, вони намагаються встановити всі обставини смертельної ДТП. Дорогу довелось перекрити на кілька годин.
Ще одна ДТП сталась у Західнопоморському воєводстві
Ще одна смертельна аварія сталась у місті Моринь Західнопоморського воєводства. 34-річний українець за кермом Ford перевищив швидкість та в'їхав у дерево. Жертвою автотрощі знову став пасажир – 50-річний громадянин України.Зверніть увагу! Водій був за кермом у нетверезому стані. У його крові виявили 1,9 проміле алкоголю.
Коротко про ДТП за участю українців у Польщі:
- Наприкінці листопада у польському Кам'янську українець за кермом фури спричинив серйозну аварію. Внаслідок зіткнення на місці загинув 61-річний житель Польщі.
- Також у місті Млава правоохоронці затримали 25-річного громадянина України. Він був п'яним за кермом.
- Польські правоохоронці затримали у Варшаві 22-річного українця. Він показав водійські права, проте вони виявились підробленими.