Польща може повчитися у Туреччини, як реагувати на хамство Кремля

Після того, як Польща не збила російську ракету, яка залетіла на її територію, поговорімо про схожу ситуацію, яка трапилася у Туреччині.

Що таке політичне рішення, і що таке 39 секунд

Ще у 2012 році Туреччина оголосила, що збиватиме все, що порушує її повітряний простір або летить у бік кордону, не реагуючи на сигнали.

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Рішення було ухвалене після того, як сирійці збили турецький розвідувальний літак. Після цього турки збили пару сирійських апаратів.

На початку жовтня 2015 року російська авіація із Сирії кілька разів порушувала повітряний простір Туреччини, а також небезпечно зближувалась із турецькими літаками. У результаті турецький прем'єр-міністр Ахмет Давутоглу наказав знищувати все, що перетне кордон Туреччини.

Турки повною мірою усвідомлювали, що російські літаки не атакуватимуть нічого на їхній території. Тобто загрози не було, просто це така форма великодержавного хамства з боку Кремля.

Також росіяни ігнорували вимоги Анкари не завдавати ударів по регіонах Сирії, де мешкають туркомани.

У результаті пара російських літаків перетнула кордон (є ділянка, де вузький шматочок Туреччини вклинюється в територію Сирії), один був збитий, але впав на території Сирії. За російською версією, літаки перебували в небі Туреччини 6 секунд. За турецькою версією – 17,5 секунди.

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Далі було багато скандалів: попереджали турки росіян чи не попереджали, ракета атакувала літаки на території Туреччини чи вже в Сирії тощо. Росія запровадила обмеження на турецькі товари, росіяни залишили турецькі курорти (пам'ятаю, ідеальний був час). Пілоти, які збили російський літак, 2016 року були заарештовані в межах справи про спробу військового перевороту. Але це вже лірика.

Як НАТО може пригрозити Росії

якщо держава/блок встановлює правила та жорстко вимагає їх виконання, не має значення – 10 секунд або 39 секунд. Не має значення, які можуть бути наслідки, якщо Росія явно неправа і хамить. Це питання політичного рішення.

Тому що НАТО і сама Польща мають технічні можливості збивати російські ракети. Туреччина вирішила збивати. НАТО і поляки (адже вони можуть діяти самостійно), як раніше румуни, вирішили ухилятися до останнього.

Це – наочна демонстрація, що країни Східної Європи не вірять в отримання допомоги від Альянсу загалом та старших товаришів, якщо почнеться криза. Що може бути гіршим для військово-політичного блоку? Адже за бажання може бути по-іншому.

Ракети, що вдираються в простір НАТО, запускають літаки Ту-95 і Ту-22М, що злітають з бази "Оленья" у Мурманській області. Це 170 кілометрів від кордону з Фінляндією та 200 кілометрів від кордону з Норвегією. Є чим дістати без особливої напруги.

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НАТО чи група країн теоретично можуть відкрито і прозоро позначити позицію: наступного разу, коли російська ракета наблизиться до повітряного простору Альянсу, не говорячи вже про порушення кордонів, буде без попередження завданий удару по аеродрому "Оленья". Суто для оборони – для знищення носіїв небезпечної зброї.

Можна прямо в Раді безпеки ООН таке озвучити, щоб Небензя (постійний представник Росії при ООН – 24 Канал) отямився. Досвід показує, що Кремль різко здає назад, коли бачить серйозні наміри. Але це суто теоретично звичайно.