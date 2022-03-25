У Польщі переселенцям з України допомагатимуть грішми: хто отримає

Чимало українців вимушено переїхали в Польщу на тлі повномасштабної війни Росії. Стало відомо, що деяким українським переселенцям зможуть там надати фінансову допомогу.

Виплати отримати зможуть не всі переселенці. Мовиться про лише одну категорію людей.

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Хто і як може отримати фінансову допомогу

Фінансову допомогу отримають переселенці, у яких є діти. Гроші зможуть надати тим сім'ям українців, які приїхали в країну від 24 лютого.

Сама ініціатива почне працювати вже від 26 березня. Мовиться про держпрограму з підтримки сімей із дітьми під назвою "Сім'я 500+".

Українці, які мають дітей, отримуватимуть допомогу щомісяця. Вона становитиме 500 польських злотих на кожну дитину. Для того, щоб отримувати виплати необхідно заповнити спеціальну форму на платформі електронних послуг ZUS.

Для подання заяви необхідно мати:

номер PESEL;

банківський рахунок;

польський номер телефону.

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