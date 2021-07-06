У Польщі вертоліт з українцями впав в озеро: є постраждалі

У Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі вранці 5 липня в озеро впав приватний вертоліт. На його борту перебували 3 українців, усі опинилися в лікарні.

Вертоліт з українцями впав в озеро Талти. До рятувальників інформація про аварію надійшла о 9:26.

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У Польщі впав вертоліт з українцями

За словами очевидців, незадовго після зльоту у вертольота почалися проблеми з двигуном. Він почав опускатися, а тоді впав у воду, в результаті чого повністю затонув.

Постраждали 3 українців

У результаті інциденту 3 людей опинились у воді. Туристи, які проїжджали повз на моторному човні, підібрали потерпілих. Згодом пасажирів вертольота доправили до лікарні.

На борту вертольота перебували українці, які проживають у Польщі. Найбільше у результаті аварії постраждала жінка – з пошкодженням хребта її госпіталізували до лікарні в Гіжицькому. Крім того, травму отримала і її 17-річна донька. Дівчинку вертольотом польської медичної авіаційної рятувальної служби було доставили до Ольштина.

Пілот наразі перебуває в лікарні у Гіжицькому на спостереженні. Інших людей на борту не було.

Уламки вертольота знайшли

Рятувальники виявили та оглянули на глибині 13 метрів уламки вертольота. Також зафіксували витік палива в озеро. За словами Рафала Мельника з ольштинської пожежної частини, витік не є загрозливим, бо паливо випаровується.

Вранці 6 липня російський пасажирський літак Ан-26 розбився на Камчатці від удару об скелю . Загинули всі, хто був на борту – 22 пасажири та 6 членів екіпажу.



У Польщі вертоліт з українцями впав в озеро / Фото RMF24

Вертоліт з українцями впав в озеро Талти: дивіться карту