У Польщі затримали 2 українців: звинувачують в організації багаторазових перетинів кордону
Напередодні в Польщі затримали двох громадян України. Їх підозрюють в організації незаконного перетину польсько-білоруського кордону.
Про це повідомив Підляський відділ польської Прикордонної служби. Також зазначив, що затриманим уже обрали запобіжні заходи.
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Що відомо про затримання українців у Польщі
Одного з українців затримали поліцейські з Неборова на автостраді А2, що в Лодзькому воєводстві. Інший потрапив до рук польських служб у місті Єленя-Гура.
Обидва чоловіки були звинувачені Білостоцькою окружною прокуратурою в організації багаторазових перетинів державного кордону всупереч чинному законодавству,
– заявили в Прикордонній службі.
Додали, що на підставі зібраних матеріалів у справі, суд застосував до одного з громадян України запобіжний захід, – тимчасовий арешт на 3 місяці. Щодо другого – заборону виїзду з країни та поліцейський нагляд з обов'язком з'являтися двічі на тиждень до міського відділу поліції.
Зверніть увагу! За організацію незаконного перетину кордону Кримінальний кодекс Польщі передбачає позбавлення волі на строк від 6 місяців до 8 років.