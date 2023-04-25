Збиралася їхати до Варшави: у Польщі понад два тижні розшукують 24-річну українку

У Польщі зникла 24-річна українка Марія Червоняк. Вона 12 квітня мала виїхати з Катовіце до Варшави, але досі не вийшла на зв'язок.

У пресслужбі польської поліції наголосили, що дівчину розшукують вже понад 2 тижні. Всіх небайдужих закликають долучитися до пошуку зниклої.

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Дівчина збиралася поїхати до Варшави

Зникла Марія Червоняк 12 квітня збиралася поїхати з Катовіце до Варшави, а потім – до міста Вйонзова. Проте українка не доїхала до запланованого міста, а на зв'язок з рідними – не виходила.

У поліції описали зовнішність зниклої 24-річної українки:

зріст – 168 сантиметрів;

кремезна статура;

має довге, кучеряве, темно-русяве волосся.



Зникла 24-річна українка Марія Червоняк / Фото поліції Польщі

Осіб, які можуть допомогти у встановлені місця перебування Марії Червоняк або мають будь-яку інформацію щодо неї, просять терміново звернутися до польської поліції. Також інформацію можна передати у телефонному режимі за номерами 47-724-19-00 або 112.

У Польщі знайшли мертвими громадян України

У польському місті Лодзь знайшли без ознак життя двох молодих громадян України – 36-річного чоловіка та 31-річну жінку. Роботодавець заявив, що українці не з'являлися на підприємстві декілька днів, після чого поліція почала розшук.

Нині правоохоронці з'ясовують всі обставини смерті громадян України. Слідство не виключає вбивство. Причини смерті будуть відомі згодом, після проведення розтину.

Рідним в Україну вже повідомили про трагедію.