У Польщі зупинили автобус з 12 росіянами-нелегалами, яких перевозили українці, – ЗМІ
Польські прикордонники в місті Сянок затримали двох громадян України, які перевозили автобусом 12 росіян. Жоден з них не мав дозволів на перебування на польській території.
Про це повідомило польське видання RMF24.
Кого затримали в Польщі?
Як повідомили прикордонники, інцидент стався ще 31 березня 2026 року під час рутинної перевірки "транспортних маршрутів, що ведуть з півдня Європи".
Під час перевірки з'ясувалося, що жоден з росіян не мав документів, які б дозволяли їм перетинати польсько-словацький кордон або перебувати в Польщі. Правоохоронці встановили, що іноземці подали заяву на проживання в Угорщині та, за законом, мали б там перебувати.
Самі ж росіяни зізналися в незаконному перетині кордону.
Чоловіків затримали та засудили до шести місяців позбавлення волі з відстрочкою на два роки. Крім того, їм заборонили в'їзд до країн Шенгенської зони, і вони були змушені покинути Польщу – їх відправили до Білорусі.
Відомо, що за всією операцією стояли двоє українців, які керували автобусом. Чоловіків також затримали та звинуватили в організації незаконного перетину кордону. Суд засудив їх до року у в'язниці з відстрочкою на два роки.
Як змінилися правила для українців в Польщі?
З 1 квітня 2026 року в країнах ЄС набирають чинності оновлені правила для осіб із тимчасовим захистом. Відтепер українці зобов'язані отримати спеціальний дозвіл CUKR, який дозволятиме легально проживати в Польщі до трьох років.
Оформлення нового дозволу відбуватиметься виключно в електронному форматі через державний портал MOS. Паперові документи більше не прийматимуть, тому заявникам варто заздалегідь підготуватися до цифрової процедури та перевірити свої дані.
Щоб отримати дозвіл CUKR, потрібно відповідати кільком вимогам, зокрема мати безперервний статус UKR щонайменше 365 днів та зберігати цей статус станом на 4 червня 2025 року.