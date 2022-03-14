Польська поліція витіснила українських активістів і дозволила рух фур у бік Білорусі та Росії

Протестувальники у Польщі блокували російські та білоруські вантажівки, що перевозять підсанкційні товари. Проте польська поліція оточила мітингарів й дозволила відновити рух транспорту.

Про це 14 березня повідомила одна з учасниць акції протесту Наталія Панченко. Вона зазначила, що правоохоронці відтіснили активістів у пункті пропуску Козловичі-Кукурики й дозволили рух фур з вантажами до Білорусі та Росії.

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Наталія опублікувала відео, де видно, як кілька десятків правоохоронців оточили активістів.

Польська поліція дозволила рух вантажівок до Білорусі та Росії: дивіться відео

Що вимагали люди

Активісти перебували на пункті пропуску й блокували рух вантажівок з 12 березня. Люди вимагали розширити європейські санкції на дорожній транзит товарів. Через дії мітингарів за 3 дні черга із вантажівок розтягнулася на 30 кілометрів.

Як блокували постачання вантажів: дивіться відео