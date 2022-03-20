Польські рятувальники вшанували загиблих у війні з Росією українських колег

З початку російської агресії проти України загинули понад 20 рятувальників. Польські колеги вшанували їх хвилиною мовчання.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій 20 березня. Вони опублікували фото та відео.

До теми До останнього допомагали людям: від агресії Росії вже загинув 21 рятувальник

"Наші польські колеги вшановують разом із нами пам'ять українців, загиблих від рук російського агресора", – написали у ДСНС.



Польські рятувальники / Фото ДСНС



Польща солідарна з Україною / Фото ДСНС

Хвилина мовчання: дивіться відео

Ще одна втрата

У Харкові виникла масштабна пожежа на найбільшому ринку Східної Європи "Барабашово". Рятувальники намагались ліквідувати вогонь, але росіяни не припиняли обстріли. Під час виконання службових обов'язків 17 березня загинув 31-річний Олександр Подольський.