Польський уряд оголосив програму "дерусифікації економіки"

Війна Росії проти України має вплив не лише на життя та економіку нашої країни, але й зачіпає інші держави. Саме тому Польща вирішила створити "антипутінський щит".

Як пояснив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, "антипутінський щит" – умовна назва, що передбачає низку заходів.

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Мовиться про:

протидію інфляції,

захист робочих місць,

підтримку компаній, що працюють на російському ринку,

"дерусифікацію" польської та європейської економіки.

Ця війна викликає величезні економічні турбулентності, величезні проблеми. Це час, коли уряд вирішив реалізувати "антипутінський щит". Ми називаємо це умовно, тому що війна, розпочата Путіним, зосереджена на багатьох проблемах,

– сказав прем'єр-міністр.

Моравецький сказав, що Польща буде займатися "дерусифікацією" польської економіки та надихатиме інші країни відійти від залежності від російського газу, нафти та вугілля.

Як світ бойкотує Росію

Після початку війни Росії проти України світ бойкотує російські товари та виходить з ринку країни-окупантки. Свою нафту росіяни тепер теж продати не можуть. Як повідомляють аналітики Goldman Sachs, понад половина російської нафти, що експортується з портів, залишається непроданою.

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