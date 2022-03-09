З Полтави до Сум виїхала ще одна колона автобусів для евакуації людей

З Полтави вирушила вже третя за день колона, в якій евакуюватимуть мешканців міста Суми.

Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Важливо Живицький назвав безпечні місця для посадки в евакуаційні автобуси в Сумах

9 лютого в Сумах триває евакуація населення. Раніше голова місцевої ОВА Дмитро Живицький повідомив про додаткове місце збору біля "пам'ятника Альоші". Звідти відбуватиметься евакуація близько 17:00 та 18:00.

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