З Полтави до Сум виїхала ще одна колона автобусів для евакуації людей
9 березня 2022 , 15:53Читать новость на русском
З Полтави вирушила вже третя за день колона, в якій евакуюватимуть мешканців міста Суми.
Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Важливо Живицький назвав безпечні місця для посадки в евакуаційні автобуси в Сумах
9 лютого в Сумах триває евакуація населення. Раніше голова місцевої ОВА Дмитро Живицький повідомив про додаткове місце збору біля "пам'ятника Альоші". Звідти відбуватиметься евакуація близько 17:00 та 18:00.
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