У Полтаві прогриміли вибухи: російські війська атакували ракетами

Ввечері в четвер, 28 травня, у Полтаві пролунав вибух. У цей час в регіоні було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики.

Про це повідомляє Суспільне. Що відомо про атаку на Полтавщину? Повітряну тривогу в Полтавському районі оголосили о 20:40: спочатку повідомлялося про загрозу ворожих БпЛА, згодом також додалася ракетна небезпека. О 22:43 Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуск ракет в напрямку Полтавської області. Швидкісна ціль на Полтавщину!

– йшлося в повідомленні. Фактично тієї ж хвилини жителі Полтави почули вибух. Як повідомляють моніторингові канали, за попередньою інформацією, було застосовано дві балістичні ракети 9м723 "Іскандер-М". Секретар Полтавської громади Катерина Ямщикова закликала жителів громади залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги. Згодом начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич підтвердив, що ворог атакував Полтавський район. Попередньо, обійшлося без постраждалих – наразі інформація уточнюється. Ворог продовжує бити по Україні: останні новини 27 травня російські ударні безпілотники атакували цивільну інфраструктуру Одеського району. Внаслідок влучання було пошкоджено житлові будинки, відділення "Нової пошти", магазин з алкогольними напоями, зоомагазин. Також зафіксовано займання кількох приватних автомобілів.



На жаль, є і постраждалі: поранення отримали 11 людей, зокрема 6 чоловіків, 3 жінки та 2 дитини віком 11 та 12 років.



Днем раніше вибухи лунали в Миколаєві. За даними Миколаївської ОДА, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджень зазнала адміністративна будівля та дві багатоповерхівки.