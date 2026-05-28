У Полтаві прогриміли вибухи: російські війська атакували ракетами
Ввечері в четвер, 28 травня, у Полтаві пролунав вибух. У цей час в регіоні було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики.
Про це повідомляє Суспільне.
Що відомо про атаку на Полтавщину?
Повітряну тривогу в Полтавському районі оголосили о 20:40: спочатку повідомлялося про загрозу ворожих БпЛА, згодом також додалася ракетна небезпека.
О 22:43 Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуск ракет в напрямку Полтавської області.
Швидкісна ціль на Полтавщину!
– йшлося в повідомленні.
Фактично тієї ж хвилини жителі Полтави почули вибух.
Як повідомляють моніторингові канали, за попередньою інформацією, було застосовано дві балістичні ракети 9м723 "Іскандер-М".
Секретар Полтавської громади Катерина Ямщикова закликала жителів громади залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.
Згодом начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич підтвердив, що ворог атакував Полтавський район. Попередньо, обійшлося без постраждалих – наразі інформація уточнюється.
Ворог продовжує бити по Україні: останні новини
27 травня російські ударні безпілотники атакували цивільну інфраструктуру Одеського району. Внаслідок влучання було пошкоджено житлові будинки, відділення "Нової пошти", магазин з алкогольними напоями, зоомагазин. Також зафіксовано займання кількох приватних автомобілів.
На жаль, є і постраждалі: поранення отримали 11 людей, зокрема 6 чоловіків, 3 жінки та 2 дитини віком 11 та 12 років.
Днем раніше вибухи лунали в Миколаєві. За даними Миколаївської ОДА, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджень зазнала адміністративна будівля та дві багатоповерхівки.