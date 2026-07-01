У Полтаві пролунав вибух: росіяни вдарили балістикою

Вранці 1 липня Росія завдала удару по Полтаві. У місці пролунали вибухи через удар балістичної ракети.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. Дивіться також Вночі Росія атакувала 5 АЗС на Дніпропетровщині: загинула жінка Що відомо про вибухи у Полтаві? О 8:56 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння. Згодом з'явилася інформація, що на Полтаву летить ракета. Близько 9-ої години ранку у місті пролунали вибухи. Наразі інформація щодо можливих наслідків російської атаки встановлюється. Загроза збергіається до відбою повітряної тривоги.