1 липня, 09:04
Оновлено - 09:12, 1 липня
У Полтаві пролунав вибух: росіяни вдарили балістикою
Вранці 1 липня Росія завдала удару по Полтаві. У місці пролунали вибухи через удар балістичної ракети.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
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Що відомо про вибухи у Полтаві?
О 8:56 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння. Згодом з'явилася інформація, що на Полтаву летить ракета. Близько 9-ої години ранку у місті пролунали вибухи.
Наразі інформація щодо можливих наслідків російської атаки встановлюється. Загроза збергіається до відбою повітряної тривоги.