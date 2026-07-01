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24 Канал Головні новини У Полтаві пролунав вибух: росіяни вдарили балістикою
1 липня, 09:04
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Оновлено - 09:12, 1 липня

У Полтаві пролунав вибух: росіяни вдарили балістикою

Юлія Харченко

Вранці 1 липня Росія завдала удару по Полтаві. У місці пролунали вибухи через удар балістичної ракети.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

 

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Що відомо про вибухи у Полтаві?

О 8:56 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння. Згодом з'явилася інформація, що на Полтаву летить ракета. Близько 9-ої години ранку у місті пролунали вибухи.

Наразі інформація щодо можливих наслідків російської атаки встановлюється. Загроза збергіається до відбою повітряної тривоги.

 