Росія атакувала інфраструктуру Полтавщини: з-під завалів дістали жінку

Уночі 26 травня Росія атакувала житловий сектор та об'єкт інфраструктури на Полтавщині. Внаслідок обстрілу є руйнування та виникали пожежі.

Про це повідомили у ДСНС.

Які наслідки ударів?

У ДСНС проінформували, що внаслідок російських атак у Полтавському районі зруйновано житловий будинок. У ньому проживала літня жінка, яка опинилась під завалами. Постраждалу дістали рятувальники та передали медикам.

Також від атак в області виникали пожежі. Усі їх загасили пожежники.

Загалом до ліквідації наслідків ДСНС залучала 82 рятувальників та 21 одиницю техніки.

Ліквідація наслідків на Полтавщині / Фото ДСНС

Які ще регіони були під ударом?

Напередодні увечері в Одесі пролунав сильний вибух. Місцева влада повідомила, що ворог завдав удару з застосуванням дронів та ракет. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури та вікна у будівлях навколо. Відомо про одного загиблого та трьох постраждалих.

Зранку 26 травня вибух прогримів у Миколаєві. У цей час у місті була загроза атаки "Шахедами".