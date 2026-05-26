Росія атакувала інфраструктуру Полтавщини: з-під завалів дістали жінку
Уночі 26 травня Росія атакувала житловий сектор та об'єкт інфраструктури на Полтавщині. Внаслідок обстрілу є руйнування та виникали пожежі.
Про це повідомили у ДСНС.
Які наслідки ударів?
У ДСНС проінформували, що внаслідок російських атак у Полтавському районі зруйновано житловий будинок. У ньому проживала літня жінка, яка опинилась під завалами. Постраждалу дістали рятувальники та передали медикам.
Також від атак в області виникали пожежі. Усі їх загасили пожежники.
Загалом до ліквідації наслідків ДСНС залучала 82 рятувальників та 21 одиницю техніки.
Ліквідація наслідків на Полтавщині / Фото ДСНС
Які ще регіони були під ударом?
Напередодні увечері в Одесі пролунав сильний вибух. Місцева влада повідомила, що ворог завдав удару з застосуванням дронів та ракет. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури та вікна у будівлях навколо. Відомо про одного загиблого та трьох постраждалих.
Зранку 26 травня вибух прогримів у Миколаєві. У цей час у місті була загроза атаки "Шахедами".