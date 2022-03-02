На Полтавщині та в Черкасах повітряна тривога
2 березня 2022 , 07:48Читать новость на русском
У Черкасах, Миргороді та Пирятині оголосили повітряну тривогу. Мешканцям цих міст потрібно негайно спуститися в укриття.
В укриттях потібно перебувати доти, поки сирена не сповістить про відбій повітряної тривоги.
Зауважте У Чернігові та Сумах оголосили повітряну тривогу – відправляйтеся в укриття
Про тривогу повідомили голови обласних військових адміністрацій Олександр Скічко (Черкащина) та Дмитро Лунін (Полтавщина).
Мапу укриттів у Черкасах можна знайти тут.
Карта укриттів на Полтавщині
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