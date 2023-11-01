Зранку 1 листопада на Полтавщині пролунали вибухи. Про відбій повітряної тривоги повідомили о .
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Загроза минула
Майже на всій території лівобережної України оголосили про повітряну небезпеку. Попередньо, повідомляли про чотири ракети в цьому напрямку. За інформацією моніторингових каналів це могли бути "Іскандери".
Кореспонденти Суспільного розповіли, що вибухи пролунали у Миргородській територіальній громаді. Вона вже не вперше опиняється під ударом ворога.
Станом на 9:10 місцеві телеграм-канали пишуть, що небо над областю чисте, однак повідомлення про відбій повітряної загрози ще не було, тож краще перебувати в укриттях.