Зранку 1 листопада на Полтавщині пролунали вибухи. Про відбій повітряної тривоги повідомили о .

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Загроза минула

Майже на всій території лівобережної України оголосили про повітряну небезпеку. Попередньо, повідомляли про чотири ракети в цьому напрямку. За інформацією моніторингових каналів це могли бути "Іскандери".

Кореспонденти Суспільного розповіли, що вибухи пролунали у Миргородській територіальній громаді. Вона вже не вперше опиняється під ударом ворога.

Станом на 9:10 місцеві телеграм-канали пишуть, що небо над областю чисте, однак повідомлення про відбій повітряної загрози ще не було, тож краще перебувати в укриттях.