"Мені нравиться як воно горить": ЗМІ пишуть, що "полтавський палій" мобілізувався до ЗСУ

Віталій Чепурко, відомий в Україні як "полтавський палій", заявив, що добровільно вступив до лав Збройних Сил України. Відео з його словами з’явилося в соцмережах.

У записі Чепурко підтверджує, що нікуди не зникав і свідомо пішов служити. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцевий паблік.

Дивіться також Скидають до 6 КАБів в одну точну, – офіцер ЗСУ про запеклі бої за Покровськ

Що відомо про "полтавського палія"?

Так у Полтаві називають Віталія Чепурка – місцевого жителя, який у середині 2000-х став відомим через серію підпалів у місті. Його ім’я масово розійшлося мережею після появи відео з допитом, де він вимовив фразу, що згодом перетворилася на мем: "Мені нравиться, як воно горить…".

"Ви запитаєте, куди зник палій. Нікуди я не зникав. Я пішов добровільно служити у ЗСУ…Складу присягу і буду вчитись воювати проти… ну ви зрозуміли, проти кого…" – розповів Чепурко.

"Полтавський палій" доєднався до ЗСУ: дивіться відео

Чепурко підпалював вхідні двері багатоквартирних будинків і зникав з місця події. За наявною інформацією, лише у 2007 році він пошкодив таким чином 28 дверей. Після затримання чоловік відкрито пояснював свої дії, чоловік казав: "Ну, мені нравиться, як воно горить, як люди суєтяться, пожарки приїжджають. Люди в шоці, очі аж вилазять у них. А мені це по приколу: дивлюся, як вони бігають, суєтяться, намагаються руками загасить, а воно ж іще дужче горить. А я стою внизу і сміюся".

Згідно з відкритими даними, до цього Чепурко вже мав кілька судимостей за крадіжки. У 2011 році його засудили за підпали до 5 років і 6 місяців позбавлення волі. Після звільнення з в’язниці він публічно заявляв про намір змінити своє життя.

Двоє бійців "Сталевого кордону" утримували свою позицію 100 днів