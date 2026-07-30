"Путін на тебе чекає": у Польщі затримали чоловіка, який ображав українців та погрожував їм

У Польщі поліція затримала 46-річного чоловіка, якого підозрюють у публічній образі та погрозах на адресу двох українців. Інцидент стався 24 липня під час будівельних робіт поблизу Кракова.

Про це написало видання Onet 30 липня.

Що відомо про інцидент?

Постраждалі громадяни України працювали на будівництві поблизу міста Скавіна.

Справа стала публічною після того, як у соціальних мережах з'явилося відео з місця події. На кадрах було видно, як чоловік у будівельній касці й жилеті ображав українців, називав їх "бандерівцями", посилав на війну і кричав, що їх чекає Путін.

Громадяни звернулися до польських правоохоронців із заявою наступного дня після конфлікту, 25 липня.

Поліція отримала записи з камер спостереження, опитала свідків та розшукала чоловіка. Там пообіцяли відкрити провадження за фактом погроз, а також "дискримінаційних висловлювань через національність".

Не залишилася осторонь й будівельна компанія. Там заявили, що фігуранта звільнили.

Представники також підкреслили, що його поведінка не відповідає принципам компанії, і всі прояви агресії та насильства рішуче засуджуються.

Обережно, нецензурна лексика! Поляк ображав українців: дивіться відео

Нагадаємо, що поліція Польщі затримала 40-річного чоловіка через дописи в соцмережах із закликами до вбивства та образами президента Зеленського. Він пояснив, що діяв під впливом емоцій і тепер шкодує про скоєне.