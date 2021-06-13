Поляк наткнувся на людські останки, коли гуляв біля колишнього концтабору Аушвіц

У Польщі виявили місце масового поховання поблизу колишнього нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцимі. Прокуратура взялася за розслідування.

Людські останки на березі річки Сола, яка протікає через місто Освенцим, знайшов місцевий житель. Їх вдалося помітити, оскільки впав рівень води.

Читайте також Папа Римський поцілував татуювання на руці жінки, яка вижила в Освенцимі: відео

Поляк виявив близько 12 людських черепів та безліч кісток. Поліція і прокуратура з'ясовують, чи можуть останки бути пов'язані з колишнім табором смерті.

Про моторошну знахідку вже повідомили Державний інститут національної пам'яті, який розслідує злочини Другої світової війни та комуністичної епохи.

У пресслужбі музею Аушвіц повідомили, що знають про знахідку. Водночас підкреслили, що мовиться про територію за межами периметра музею та адмінорганів.

Подальші кроки залежать від результатів розслідування.

Що варто знати про концтабір в Освенцимі

Під час Другої світової війни у концтаборі в Освенцимі вбили понад 1,1 мільйона людей, більшість були євреями.

Серед інших жертв того часу – поляки, роми, російські солдати та німецькі політв'язні. Тіла переважно спалювали.

Де був розташований колишній концтабір Аушвіц: дивіться на карті