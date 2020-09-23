Київ буде у помаранчевій зоні до березня, – фахівець
Київ перебуватиме у помаранчевій карантинній зоні до березня 2021 року. Прогнозують, що це найбільш оптимістичний варіант.
Про це повідомив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан, передає "РБК-Україна".
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За його словами, зараз спостерігається стабілізація ситуації. Але це пов'язане з тим, що закінчується період відпусток. А ті, хто був інфікований з 1 вересня, вже пройшли інкубаційний період.
Як підкреслив Рубан, з наступного тижня очікують на збільшення захворюваності на COVID-19. Відбудеться так званий новий спалах через те, що студенти повернулися до навчання.
Тому місто Київ буде перебувати у помаранчевій зоні до березня за найбільш оптимістичними прогнозами,
– зазначив Рубан.
Адаптивний карантин з 1 серпня / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про COVID-19 у Києві?
За минулу добу, 22 вересня, у Києві наявність захворювання підтвердили у 307 людей. На жаль, ще 5 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених хворобою. Загалом через коронавірус у столиці померли 330 людей, одужали 6 043 пацієнтів.
Від початку епідемії коронавірусну хворобу діагностували у 20 335 мешканців столиці. Наразі Київ лідер в Україні за кількістю підтверджених випадків COVID-19.