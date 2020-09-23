Київ перебуватиме у помаранчевій карантинній зоні до березня 2021 року. Прогнозують, що це найбільш оптимістичний варіант.

Про це повідомив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан, передає "РБК-Україна".

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За його словами, зараз спостерігається стабілізація ситуації. Але це пов'язане з тим, що закінчується період відпусток. А ті, хто був інфікований з 1 вересня, вже пройшли інкубаційний період.

Як підкреслив Рубан, з наступного тижня очікують на збільшення захворюваності на COVID-19. Відбудеться так званий новий спалах через те, що студенти повернулися до навчання.

Тому місто Київ буде перебувати у помаранчевій зоні до березня за найбільш оптимістичними прогнозами,

– зазначив Рубан.

Довідка. Адаптивний карантин в Україні повинен тривати до 31 жовтня. Станом на 22 вересня карантин готові послабити лише 2 області. Відповідно у 22 регіонах та Києві обмеження пом'якшувати поки не можна.



Адаптивний карантин з 1 серпня / Інфографіка 24 каналу

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