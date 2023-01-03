На 75-му році життя помер головний редактор газети Верховної Ради "Голос України" Анатолій Горлов. Він керував газетою з 2002 року.

Журналіст помер раптово 3 січня 2023 року. До останнього дня свого життя він був на робочому місці.

Зверніть увагу У Бахмуті загинув майданівець та батько п'ятьох дітей Олег Юрченко

Понад 40 років у журналістиці: що відомо про Анатолія Горлова

Анатолій Горлов народився у Запорізькій області, закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка. Понад 40 років віддав журналістиці. Зокрема, Горлов працював редактором у Державному комітеті УРСР по телебаченню і радіомовленню, в РАТАУ та в редакції "Голосу України" – спершу першим заступником головного редактора, а потім головним редактором.

За свою працю Горлов отримав відзнаку "Заслужений журналіст України", ордени "За заслуги" ІІ та ІІІ ступенів, Почесну Грамоту Верховної Ради та відзнаку Міністерства оборони.

Ліна Кущ – перша секретарка НСЖУ, яка 18 років працювала власним кореспондентом "Голосу України" по Донецькій області, пригадує, що Анатолій Горлов був одним із тих, хто працював над першим номером "Голосу України". Журналістка також відзначає, що Горлов завжди прагнув зробити щось більше, ніж просто газету.

Після 2014 року (Горлов – 24 канал) започаткував спецвипуск газети для Сходу. Разом із газетою допомагав відправляти на Схід книги, подарунки та іншу допомогу для українців. Ці спецвипуски і ці подарунки мали неймовірний ефект, іноді більший, ніж державна інформаційна політика. Це були речі, які обʼєднували країну,

– розповіла Кущ.

У команді "Голосу України" кажуть, що Горлов зумів зберегти гідність газети за тих окремих років, що не були найкращими для демократичної преси. Пригадують, що в молоді роки журналіст був учасником бойових дій в Ефіопії, тому знав ціну війни. А ще він був затятим футболістом. Останній матч з колегами Анатолій Горлов зіграв 2 січня – за день до смерті.