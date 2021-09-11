Помер архітектор Флоріан Юр'єв – творець "літаючої тарілки" і наземної станції "Хрещатик"

На 93 році життя помер відомий архітектор, художник, мистецтвознавець та педагог Флоріан Юр'єв. Його не стало вранці 11 вересня.

Трагічну звістку повідомила громадська організація "Музей сучасного мистецтва". Відомо, що Юр'єв помер у колі близьких друзів.

Важливо Київська "Тарілка" отримала статус пам'ятки архітектури

Життя митця обірвалося рівно за місяць після його 92-го дня народження.

Флоріан був винахідником й авантюристом, мислителем, поетом, музикантом і художником. Він був справжнім аристократом духу. Цій планеті точно бракуватиме його таланту. Зберегти пам'ять про нього та його спадщину – наша відповідальність,

– мовиться у повідомленні організації.

У "Музеї сучасного мистецтва" додали, що сам Юр'єв був "іншопланетянином" поміж нас. Він залишив по собі так багато свідчень своєї унікальності, що роботи по їхньому осмисленню та усвідомленню масштабу особистості автора вистачить на кілька поколінь.

Що відомо про Флоріана Юр'єва

Митець народився 11 серпня 1929 року у Кіренську Іркутської області. Переїхав до Києва в 1950 році, закінчив Київський художній інститут.

Юр'єв – автор проєктів будівлі Інституту науково-технічної та економічної інформації (будинки-тарілки на станції метро "Либідська"), наземного павільйону станції метро "Хрещатик", мікрорайону Нивки-3 і модерністського герба Києва.

Крім архітектури, Юр'єв займався світломузикою, писав картини та робив скрипки.



Помер архітектор і художник Флоріан Юр'єв / Фото "Музею сучасного мистецтва"

Повний текст публікації громадської організації "Музей сучасного мистецтва":

Сьогодні вранці у колі близьких друзів помер Флоріан Юр'єв. Архітектор, художник, майстер скрипкових музичних інструментів, педагог. 11 серпня йому виповнилося 92 роки.

Він залишив нам свою "літаючу тарілку" на станції метро "Либідська" як свідчення того, що й сам архітектор був "іншопланетянин" поміж нас. Залишив скрипки, в яких вчуватиметься його голос. Залишив метод колірної фонетичної транскрипції, щоб кольором записувати музичні твори, робити кольорові партитури. Залишив теорію кольоромузики й картини, які ці теорію ілюструють. Флоріан залишив по собі так багато свідчень своєї унікальності, що роботи по їхньому осмисленню та усвідомленню масштабу особистості автора вистачить на кілька поколінь.

Історії з його життя були настільки неймовірні, що попервах здавалися вигадкою. Флоріан був винахідником й авантюристом, мислителем, поетом, музикантом і художником. Він був справжнім аристократом духу. Цій планеті точно бракуватиме його таланту. Зберегти пам'ять про нього та його спадщину – наша відповідальність.