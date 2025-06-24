Помер екскерівник Самбірського РТЦК, який фігурував у справі САП

У понеділок, 23 червня, на 60-му році життя помер Сергій Бабич, колишній керівник Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він фігурував у справі САП щодо володіння обґрунтовано великими активами.

Про цю звістку у соцмережах повідомив екскерівник Львівського обласного ТЦК Олександр Тіщенко. Як зазначили у Lviv.media, деталі уточнив міський голова Самбора Юрій Гамар, передає 24 Канал.

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Від інсульту помер екскерівник Самбірського ТЦК та СП

Колишній керівник Самбірського ТЦК помер у понеділок, 23 червня. Причиною став інсульт.

Ім’я Бабича стало відомим широкому загалу після того, як у вересні 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції виявило у нього майно, законність походження якого викликала сумніви. Йшлося про нерухомість загальною вартістю понад 4 мільйони гривень, яку він і його дружина придбали за останні кілька років.

НАЗК передало зібрані матеріали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щоб вирішити питання щодо звернення до суду з позовом про конфіскацію активів на користь держави.

Згідно з декларацією за 2023 рік, Сергій Бабич володів активами на понад 6 мільйонів гривень, а це зокрема:

6 квартир у Львові та Києві;

2 паркомісця;

автомобіль Lexus RX 2021 року;

кілька земельних ділянок тощо.

У тому ж році Бабича звільнили з посади у Самбірському ТЦК. Також він офіційно розірвав шлюб, а спроби поділити майно через суд завершилися безрезультатно – справу залишили без руху.