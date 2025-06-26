Помер колишній мер Одеси Руслан Боделан

У четвер, 26 червня, помер колишній міський голова Одеси Руслан Боделан. Політику було 83 роки.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Одеської ОДА Олега Кіпера.

Дивіться також "Бережи дітей, я їду в пекло": історія Сергія Баламутовського, який загинув у боях за Маріуполь

Що відомо про смерть Руслана Боделана

Олег Кіпер повідомив про смерть Боделана та висловив співчуття рідним і близьким чоловіка.

Його життя було тісно пов’язане з історією Одеси – він обіймав відповідальні посади, був причетний до розвитку міста та регіону, залишив по собі помітний слід в адміністративному управлінні,

– написав голова Одеської ОДА про Боделана.

Відомо, що Руслан Борисович Боделан був очільником Одеської державної адміністрації в 1995 – 1998 роках, а міським головою в 1998 – 2005 роках. Народився чоловік у 1942 році.

У 2012 році Одеська міська рада надала Боделану звання "почесний громадянин міста Одеси" за "високий патріотизм, особисту відповідальність та широке визнання мешканців міста".