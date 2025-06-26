Помер колишній мер Одеси Руслан Боделан
- Помер колишній міський голова Одеси Руслан Боделан у віці 83 років.
- Про смерть повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер, висловивши співчуття родині.
У четвер, 26 червня, помер колишній міський голова Одеси Руслан Боделан. Політику було 83 роки.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Одеської ОДА Олега Кіпера.
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Що відомо про смерть Руслана Боделана
Олег Кіпер повідомив про смерть Боделана та висловив співчуття рідним і близьким чоловіка.
Його життя було тісно пов’язане з історією Одеси – він обіймав відповідальні посади, був причетний до розвитку міста та регіону, залишив по собі помітний слід в адміністративному управлінні,
– написав голова Одеської ОДА про Боделана.
Відомо, що Руслан Борисович Боделан був очільником Одеської державної адміністрації в 1995 – 1998 роках, а міським головою в 1998 – 2005 роках. Народився чоловік у 1942 році.
У 2012 році Одеська міська рада надала Боделану звання "почесний громадянин міста Одеси" за "високий патріотизм, особисту відповідальність та широке визнання мешканців міста".