Помер Мар'ян Яворський – львівський митрополит Римо-католицької церкви
У віці 94 років 5 вересня 2020 року помер Мар'ян Яворський. Він був архієпископом-митрополитом львівським у період 1991 – 2008 років, а в 1998 році став першим у Львові кардиналом – це найвища посада в Римо-католицькій церкві після папи.
Про смерть митрополита повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
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Щирі співчуття всій католицькій спільноті щодо відходу до вічності видатного львів'янина архієпископа-митрополита львівського кардинала Мар'яна Яворського,
– написав львівський мер у фейсбуці.
Міський голова пригадав, що саме Яворський першим серед латинських архієреїв Львова був удостоєний кардинальського ступеня. Крім того, своєю духовною місією він поєднав архіпастирство трьох римських пап – Іоана Павла ІІ, Бенедикта XVI і Франциска.
"Львів завжди пам'ятатиме Вас як свого громадянина, архієпископа та релігійного мислителя. Спочивайте з миром", – написав Андрій Садовий.
У Львівській архідієцезії Римо-католицької церкви в Україні пообіцяли надати інформацію про похорон священослужителя дещо згодом. Там закликали молитися за митрополита.
Коротко про Мар'яна Яворського:
Він народився ще в далекому 1926 році у Львові, коли галицьке місто ще було частиною Польської Республіки. Тоді католицизм тут був доволі поширеним. Сам Мар'ян Францишек Яворський поляк за національністю.
Священослужитель був освящений у 1950 році. Має наукові звання доктора теології, доктора філософії, а також доктора наук. Очолював Львівську архідієцезію Римо-католицької церкви ще з 1984 році.
Після проголошення Незалежності України став архієпископом-митрополитом. Лише у 2008 році пішов у відставку, передавши архієпископство Мечиславу Мокшицькому. У період 1991 – 2008 років також був очільником Конференції римо-католицьких єпископів України.
Має низку державних нагород і звань України й Польщі:
- Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня (Україна);
- Орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня (Україна);
- Командорський хрест із зіркою Ордена Відродження Польщі (Польща);
- почесний громадянин Любачева, Кракова, Пущикова (усі міста польські).
Та, мабуть, найвагомішим тут є Орден Білого Орла – найвища й одна з найстаріших польських державних нагород. Свого часу її удостоїлися Іван Мазепа, король Швеції Карл XVI Густаф, Папа римський Іван-Павло II, королева Великої Британії Єлизавета II й Віктор Ющенко.