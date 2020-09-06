У віці 94 років 5 вересня 2020 року помер Мар'ян Яворський. Він був архієпископом-митрополитом львівським у період 1991 – 2008 років, а в 1998 році став першим у Львові кардиналом – це найвища посада в Римо-католицькій церкві після папи.

Про смерть митрополита повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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Щирі співчуття всій католицькій спільноті щодо відходу до вічності видатного львів'янина архієпископа-митрополита львівського кардинала Мар'яна Яворського,

– написав львівський мер у фейсбуці.

Міський голова пригадав, що саме Яворський першим серед латинських архієреїв Львова був удостоєний кардинальського ступеня. Крім того, своєю духовною місією він поєднав архіпастирство трьох римських пап – Іоана Павла ІІ, Бенедикта XVI і Франциска.

"Львів завжди пам'ятатиме Вас як свого громадянина, архієпископа та релігійного мислителя. Спочивайте з миром", – написав Андрій Садовий.

У Львівській архідієцезії Римо-католицької церкви в Україні пообіцяли надати інформацію про похорон священослужителя дещо згодом. Там закликали молитися за митрополита.

Коротко про Мар'яна Яворського:

Він народився ще в далекому 1926 році у Львові, коли галицьке місто ще було частиною Польської Республіки. Тоді католицизм тут був доволі поширеним. Сам Мар'ян Францишек Яворський поляк за національністю.

Священослужитель був освящений у 1950 році. Має наукові звання доктора теології, доктора філософії, а також доктора наук. Очолював Львівську архідієцезію Римо-католицької церкви ще з 1984 році.

Після проголошення Незалежності України став архієпископом-митрополитом. Лише у 2008 році пішов у відставку, передавши архієпископство Мечиславу Мокшицькому. У період 1991 – 2008 років також був очільником Конференції римо-католицьких єпископів України.

Має низку державних нагород і звань України й Польщі:

Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня (Україна);

Орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня (Україна);

Командорський хрест із зіркою Ордена Відродження Польщі (Польща);

почесний громадянин Любачева, Кракова, Пущикова (усі міста польські).

Та, мабуть, найвагомішим тут є Орден Білого Орла – найвища й одна з найстаріших польських державних нагород. Свого часу її удостоїлися Іван Мазепа, король Швеції Карл XVI Густаф, Папа римський Іван-Павло II, королева Великої Британії Єлизавета II й Віктор Ющенко.