При ньому почалася війна в Придністров'ї: помер перший президент Молдови Мірча Снєгур

У Молдові на 83 році життя помер перший президент Молдови Мірча Снєгур. Він керував країною протягом з 1990 по 1997 роки.

Політика не стало пізно ввечері 13 вересня 2023 року. Про втрату розповів віцепрем'єр Молдови у 1991 – 1992 роках Костянтин Тампіза.

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Що відомо про смерть першого президента Молдови

Це сумно, брате, це сумно... 13 вересня о 23:30 президент Республіки Молдова Мірча Снєгур здався у боротьбі з невиліковною хворобою. Нехай простить його Бог і упокоїть його з праведними,

– написав колишній молдавський прем'єр.

Нинішня президентка Молдови висловила співчуття родині й усім, хто знав Снєгура. Майя Санду розпорядилася організувати похорон Мірчі Снєгура з державними почестями. Окрім того, 16 вересня оголосили днем національної жалоби.

"Пан Снєгур жив в історичні часи та відіграв важливу роль у просуванні незалежності, свободи та суверенітету Молдови. Мірча Снєгур залишиться в нашій пам'яті як людина, яка стояла біля колиски Незалежності Молдови", – заявила Санду.



Санду показала фото з інавгурації Мірчі Снєгура

Варто зауважити, що саме при першому президенті Молдови почалась війна в Придністров'ї. Це трапилось після того, як регіон офіційно оголосив про суверенітет від Молдови. Відомо, що Снєгур був жорстким прихильником ліквідації самопроголошеної автономії Придністров'я, проте проблему не вирішили.

Згадуючи в інтерв'ю в січні 2023 року про те, що йому не вдалося зробити на посаді президента Молдови, Мірча Снєгур відповів: "Найглибша рана, як і раніше, не вдалося розв'язати придністровську проблему". Адже після того, як у 1992 році Єльцин та Снєгур підписали угоду про принципи врегулювання збройного конфлікту в Придністровському регіоні Республіки Молдова, то вони остаточно не врегулювали статус Придністров'я. Тож конфлікт у замороженому стані.

Варто зауважити, що Єльцин та Снєгур підписували документи за присутності ватажка самопроголошеної від 2 вересня 1990 року "Придністровської молдавської республіки" Ігоря Смирнова.

Що відомо про Мірчу Снєгура