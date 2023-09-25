Помер народний депутат Андрій Іванчук

Уночі 25 вересня помер народний депутат України Андрій Іванчук. Українському політику було 50 років.

Про причини смерті Андрія Іванчука наразі офіційно не повідомляється. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук висловив співчуття родині Іванчука.

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Причина смерті Іванчука не повідомляється

"Мої щирі співчуття рідним та близьким у звʼязку з передчасною смертю. Вічна пам'ять!", – зазначив голова Верховної Ради.

За інформацією "Української правди", попередня причина смерті Іванчука – відрив тромбу.

На трагічну звістку відреагувала глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, висловивши співчуття рідним та близьким Іванчука. Вона підкреслила, що Іванчук "відіграв важливу роль у прийнятті законопроєкту про підтримку однієї з ключових реформ – децентралізації".

Також Світлана Онищук підкреслила, що нардеп був меценатом.

Саме він став ініціатором створення благодійного фонду "Покуття", який у час повномасштабного вторгнення Росії активно допомагав нашим захисникам та захисницям, закуповуючи все необхідне для бійців на передову,

– написала Онищук.

Також співчуття родині та близьким Іванчука висловив голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

Біографія Андрія Іванчука

Андрій Іванчук народився у 1973 році. Він був членом партії "Фронт змін", одним із заступників лідера "Батьківщини".

На позачергових парламентських виборах 2014 року був обраний за списком "Народного фронту". Він очолював Комітет Верховної Ради України з питань економічної політики.

У 2019 році Іванчук був обраний до Верховної Ради 9 скликання як безпартійний самовисуванець за 88 округом (Івано-Франківська область). З 6 грудня 2019 року – член депутатської групи "Довіра", а до того – позафракційний.

З 2020 року, як свідчать дані на сайті Ради, Іванчук з 30 червня 2020 року був головою підкомітету з питань банківської діяльності, монетарної стабільності, взаємодії з Нацбанком України та захисту прав споживачів фінансових послуг Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Кар'єра Іванчука до політики

Як свідчить сайт "Народного фронту", Іванчук у 1996 році закінчив юридичний факультет у Чернівецькому державному університеті ім. Ю.Федьковича.

У цьому ж університеті він був викладачем кафедри кримінального права та процесу в період між 1996 та 1998 роками. Після цього обіймав високі посади в різних компаніях.

У 2006 році був віцепрезидентом НАК "Енергетична компанія України", а в період 2008 – 2009 років – директором ДПЗД "Укрінтеренерго".

Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти Іванчука

У січні 2021 року рух "ЧЕСНО" інформував, що Офіс генпрокурора з другої спроби відкрив кримінальне провадження проти Іванчука.

Справа стосується кнопкодавства з боку Іванчука.

За даними руху "ЧЕСНО", Іванчук 5 листопада 2020 року порушив вимоги щодо персонального голосування у Верховній Раді.