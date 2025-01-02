Смерть настала раптово: помер найстаріший у світі кінь

Найстаріша у світі конячка Ехокетт несподівано померла. Їй було 36 років, що еквівалентно 110 людським рокам.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Guinness World Records. Родина, яка опікувалася Ехокетт понад три десятиліття, закликає власників тварин уважніше стежити за їхнім здоров’ям.

Дивіться також В Австралії помер найбільший у світі крокодил, що жив у неволі: його вік вражає

Яким було життя найстарішої у світі конячки

Ехокетт народилася в Аризоні, виросла серед засніженої Швейцарії, а пізніше оселилася в Техасі, США.

Вона з'явилася на світ 8 травня 1988 року. Коли їй було 36 років і 222 дні, Ехокетт несподівано померла в Остіні від гострої печінкової недостатності, що стало завершенням її надзвичайного життя. Її вік можна порівняти з віком людини, яка живе до 110 років.

Вона стала першим конем, якого ми коли-небудь купували, поклавши початок зв'язку на все життя, який ми навіть уявити не могли, що триватиме понад три надзвичайних десятиліття,

– розповів власник коня Ендрю Гаус.

Ехокетт народилася від Тендер Лав та національного чемпіона Аладдіна Еко, і своє ім'я отримала від батька. Її "кокетливий" характер залишався однією з основних рис протягом всього життя.

"Попри свій поважний вік, Екокетт ніколи не втрачала свого кокетливого духу, особливо коли поруч був жеребець. Щойно вона вловлювала його запах, її звичайний темп перетворювався на нетерплячий марш до паркану біля дороги, де вона не могла йти далі. Там вона виконувала невеличкий танець, нюхаючи повітря широко розплющеними очима і вухами, спрямованими в бік жеребця", – каже Ендрю.

Екохетт / Фото Guinness World Records

У 1998 році Ехокетт разом із родиною переїхала до Остіна, оселившись у їхньому будинку після п'яти років проживання в Швейцарії. Вона обожнювала проводити час на сонці, відпочиваючи та пасучись на трав'янистих пасовищах, а також відпочивала під тінню дерев біля своєї стайні.

Ехокетт мала завжди хороший апетит і серйозно ставилася до свого графіку годування. Сім'я Гаусів згадувала, що, незалежно від часу приймання їжі, вона часто просила перекуси — зазвичай це були кормові гранули або яблука, банани та виноград.

Щоразу, коли вона помічала когось біля стайні, вона підбігала до нього і наполегливо лаялася, поки її прохання не задовольняли. Здавалося, що у неї було шосте чуття, яке виявляло відчинену хвіртку між пасовищем і садом. Щойно хтось залишався без нагляду, вона користувалася можливістю прокрастися всередину і поласувати двома своїми улюбленими ласощами – морквою і салатом,

– розповів Ендрю.

Екохетт / Фото Guinness World Records

Ехокетт раптово померла після початку прийому нових ліків, і її родина закликає власників домашніх тварин уважно стежити за здоров'ям своїх улюбленців.

"Якби ми зробили тест, то, можливо, вчасно виявили б проблему з печінкою і змогли б припинити або зменшити дозу ліків, запобігши її смерті", – поділився власник Ехокетт.

Попри всі зусилля родини, конячка пішла з життя в ніч з 15 на 16 грудня 2024 року.