В Кривому Розі чиновник помер після виступу перед депутатами
У Кривому Розі під час сесії міської ради помер Олександр Бризецький. Він був керівником департаменту містобудування.
Олександр Бризецький помер від зупинки серця, повідомляє управління преси та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради у фейсбуці. Сталося це під час сесії, на якій виступав і чиновник.
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Телеграм-канал Teza пише, що Бризецькому стало погано ще під час виступу перед депутатами на трибуні.
Йому викликали швидку, лікарі намагалися запустити його серце, але згодом лише діагностували смерть.
Медики приїхали на виклик до міської ради Кривого Рогу, але діагностували лише смерть чиновника / фото "Первый городской"
В міській раді вже висловили співчуття рідним, колегам та друзям Олександра Бризецького.
Що відомо про Олександра Бризецького
- Олександр Бризецький народився 25 березня 1956 року у селі Михайлівка Запорізької області.
- Закінчив Криворізький гірничорудний інститут.
- З 1999 по 2003 роки працював заступником міського голови Кривого Рогу з питань діяльності виконавчих органів ради.
- З 2010 року і до останнього дня очолював управління земельних ресурсів, зараз – департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради.
- Понад 32 років Олександр Федорович віддав службі в органах місцевого самоврядування.
- Він – кавалер відзнаки виконкому Криворізької міської ради – нагрудного знака "За заслуги перед містом".