У Кривому Розі під час сесії міської ради помер Олександр Бризецький. Він був керівником департаменту містобудування.

Олександр Бризецький помер від зупинки серця, повідомляє управління преси та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради у фейсбуці. Сталося це під час сесії, на якій виступав і чиновник.

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Телеграм-канал Teza пише, що Бризецькому стало погано ще під час виступу перед депутатами на трибуні.

Йому викликали швидку, лікарі намагалися запустити його серце, але згодом лише діагностували смерть.



Медики приїхали на виклик до міської ради Кривого Рогу, але діагностували лише смерть чиновника / фото "Первый городской"

В міській раді вже висловили співчуття рідним, колегам та друзям Олександра Бризецького.

Що відомо про Олександра Бризецького