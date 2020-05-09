Помер Олесь Гуменюк – 94-річний ветеран УПА

Помер голова Львівського крайового братства ветеранів національно-визвольної боротьби та безпосередній учасник підпільної боротьби за незалежність України Олесь Гуменюк. 94-річний ветеран пішов з життя 8 травня.

Олеся Гуменюка поховають 10 травня на Личаківському кладовищі, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

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Біографія Олеся Гуменюка

Гуменюк Дмитро-Олесь народився 7 листопада 1925 року у селі Білі Ослави, що на Івано-Франківщині. Батько Олеся Гуменюка – був вояком Української Галицької Армії.

У червні 1943 року Дмитро-Олесь Гуменюк добровільно зголосився до лав дивізії "Галичина" та пройшов військовий вишкіл. Після цього воював у Карпатах.

Олесь Гуменюк воював у лавах УПА на Бродівщині. У липні 1944 року був поранений у битві під Бродами.

У 1945 році ветерана УПА арештували і засудили на 15 років каторги. Покарання відбував у різних в'язницях, зокрема в Норильську, де брав участь у повстанні.

Наприкінці 1980-х років Олесь Гуменюк активно включився в громадську роботу, був одним із засновників Львівського крайового братства ветеранів національно-визвольної боротьби, згодом очолив його.

Нагороджений орденами "За заслуги" 3-го і 2-го ступеня, відзнакою Президента України – Хрест Івана Мазепи та багатьма відзнаками Львівської ОДА та Львівської обласної ради.